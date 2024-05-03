Bornova Belediyesi\'nde 7 yeni müdürlük kuruldu

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nde 7 yeni müdürlük kurulmasını içeren önerge oy birliği ile kabul edildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'ya daha iyi hizmet etmek ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yeni müdürlükleri oluşturma kararını aldıklarını ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin başkanlığında Bornova Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Bornova Belediye Meclisi'nde, Tesisler, Ulaşım Hizmetleri, Belediye Tiyatro, Müze, Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm ile Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'nün kurulmasını içeren önerge oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Eşki, Bornova'ya daha iyi hizmet etmek ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yeni müdürlükleri oluşturma kararını aldıklarını söyledi.

Bornova Belediye Meclisi'nde yeni müdürlüklerin kurulma amaçlarıyla ilgili bilgi de veren Ömer Eşki, Bornova halkına daha iyi hizmet sunmak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla 7 yeni müdürlüğü oluşturma kararı aldıklarını belirtti. Ekşi, şunları söyledi:

"Tesisler Müdürlüğü, pazar yerleri başta olmak üzere halkımıza her gün hizmet veren binalarımızın bakım onarımını gerçekleştirip, ihtiyaçları karşılayacak şekilde hizmet vermesini sağlayacak. Tiyatro Müdürlüğü, İzmir'in gururu olan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ulusal düzeyde de adını duyurup daha kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için çalışacak. Müze Müdürlüğü aracılığıyla Bornova'da halen faaliyette olan ve yenilerini kuracağımız müzelerin ilçemizin tarihi vizyonunu ortaya çıkarması için çalışmalar yapacağız. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz, kent mobilyalarından özel tabela uygulamalarına kadar kent düzenlemelerinin ortak hale getirilmesini sağlayacak. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, özellikle vatandaşlarımızın dayanıksız binalarının yenilenmesi aşamasında bilgilendirilmesi ve yön gösterici olunması konusunda çok önemli bir vizyonu ortaya koyacak. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğümüz ise belediyemizin yenilikçi yapısını sürekli geliştirmeye yönelik projeler hazırlayacak."