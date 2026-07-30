Bornova Belediyesi\'nden Çiçekliköy ve Yakaköy\'de tabela ve ruhsat denetimi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çiçekliköy ve Yakaköy'de görsel kirlilik yaratan usulsüz tabelaları sökerken, işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent estetiğini koruma hedefiyle yapılan çalışmalarda, doğal yapıya zarar veren uygulamalara izin verilmeyeceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en popüler kırsal turizm merkezleri olan Çiçekliköy ve Yakaköy'de geniş kapsamlı bir çevre düzenleme operasyonu yaptı. Hafta sonları yoğun ziyaretçi akınına uğrayan bölgede, yol kenarlarına, ağaçlara ve elektrik direklerine usulsüz asılan kaçak tabela ve reklam afişleri tek tek söküldü. Restoran, kahvaltı salonu ve kır düğünü mekanlarının yoğun olarak yer aldığı aks üzerinde, çevre kirliliği yaratan görsel unsurlar ortadan kaldırıldı.

Zabıta ekipleri, tabela operasyonunun yanı sıra bölgede yeni açılan çok sayıda ticari işletmede de eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Kahvaltı salonları ve kır düğünü alanları başta olmak üzere işletmelerin mevzuata uygunluğu, işgaliye sınırları ve ruhsat durumları titizlikle kontrol edildi.

BAŞKAN EŞKİ: "KENT ESTETİĞİMİZİ VE DOĞAMIZI KORUMAYA KARARLIYIZ"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent disiplini ve doğanın korunması vurgusu yaparak, "Çiçekliköy ve Yakaköy bizim göz bebeğimiz, Bornova'nın dünyaya açılan yeşil pencereleridir. Bu bölgelerimizde ticari faaliyetlerin canlanması bizleri mutlu ediyor ancak hiç kimsenin doğayı kirletmesine, usulsüz tabelalarla görsel kirlilik yaratmasına göz yumamayız. Kent estetiğini korumak ve hemşehrilerimize daha huzurlu, düzenli yaşam alanları sunmak adına saha denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.