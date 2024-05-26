Bornova Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika
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Bornova Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek

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Bornova Belediyesi'nin EVKA-3 Mahallesi'ndeki Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nden yararlanan çocuklar, evlerinde aileleri ile birlikte yaptıkları kedi evlerini ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirdi. Okul öncesi çağındaki 3-6 yaş çocuklar, aile katılım etkinliği kapsamında anne ve babalarının desteğiyle kedi evleri yaptı. Sıcak yuvaları eğitim aldıkları merkeze getiren minik hayvan dostları, sokak sokak gezerek uygun noktalara yerleştirdi. Geri dönüşebilir atıkların kullanıldığı kedi evleri parklara esnafın izni dahilinde bazı işletmelerin önüne konuldu. Eğitmenler eşliğinde gerçekleşen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında sokak canlarına mama da veren minikler büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Davranışları ile büyüklere de örnek olan can dostu minikler, sokak hayvanlarına iyi davranılmasını ve sahip çıkılmasını istedi. Hava sıcaklıklarının arttığına dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Özellikle böylesi dönemlerde sokak canlarının su ve yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle miniklerimizin yaptığı çalışma çok anlamlı. Kendilerini kutluyorum. Onların yarattığı farkındalıkla tüm Bornovalılar'ın sokak hayvanları konusunda daha duyarlı olacağını düşünüyorum' dedi.

26.05.2024 10:37  Güncelleme: 10:42
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(İZMİR) Bornova Belediyesi'nin EVKA-3 Mahallesi'ndeki Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nden yararlanan çocuklar, evlerinde aileleri ile birlikte yaptıkları kedi evlerini ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirdi.

Okul öncesi çağındaki 3-6 yaş çocuklar, aile katılım etkinliği kapsamında anne ve babalarının desteğiyle kedi evleri yaptı. Sıcak yuvaları eğitim aldıkları merkeze getiren minik hayvan dostları, sokak sokak gezerek uygun noktalara yerleştirdi. Geri dönüşebilir atıkların kullanıldığı kedi evleri parklara esnafın izni dahilinde bazı işletmelerin önüne konuldu.

Büyüklere örnek oldular

Eğitmenler eşliğinde gerçekleşen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında sokak canlarına mama da veren minikler büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Davranışları ile büyüklere de örnek olan can dostu minikler, sokak hayvanlarına iyi davranılmasını ve sahip çıkılmasını istedi.

Herkes duyarlı olmalı

Hava sıcaklıklarının arttığına dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Özellikle böylesi dönemlerde sokak canlarının su ve yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle miniklerimizin yaptığı çalışma çok anlamlı. Kendilerini kutluyorum. Onların yarattığı farkındalıkla tüm Bornovalılar'ın sokak hayvanları konusunda daha duyarlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Bornova Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Destek
Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Çocuk, kedi, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Destek - Son Dakika

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