Bornova Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Renkli Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Renkli Etkinlikler

Bornova Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca düzenlediği ücretsiz etkinliklerle çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sundu. Dans, yüz boyama ve sihirbaz gösterileri gibi aktivitelerle dolu organizasyonlar, farklı kültür merkezlerinde gerçekleştirildi.

31.01.2025 10:14  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından yarıyıl tatili boyunca düzenlenen eğlenceli ve öğretici aktiviteler çocukların keyifli bir tatil geçirmelerini sağladı. Sihirbazlık ve dans gösterilerinden yüz boyamaya kadar birçok renkli aktivitelerle dolu organizasyonlar ilçedeki farklı kültür merkezlerinde ücretsiz olarak sunuldu.

Bornova'da yarıyıl tatili için hazırlanan etkinlikler, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Naldöken Kültür Merkezi, Bornova Doğanlar Şapel Kültür Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi ve Altındağ STK Yerleşkesi'nin ev sahipliği yaptığı eğlencelere katılan minikler dans, yüz boyama, sihirbaz gösterisi, sosis balon ve mini buble show ile renkli bir gün geçirdi. Hazırlanan çeşitli oyunlarla da gönüllerince eğlendi. Etkinlik sonrası ise çocuklara süt ve kek ikramı yapıldı.

Tatil boyunca gerçekleştirdikleri farklı etkinliklerle çocuklara eğlenceli bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Çocuklarımızın yarıyıl tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini istedik. Kaliteli zaman geçirirken aynı zamanda sosyalleşecekleri aktivitelere yer verdik. Onların yaratıcılıklarını da geliştiren projelerle her zaman çocuklarımızın yanında olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Bornova, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Renkli Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:59 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:19:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Renkli Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.