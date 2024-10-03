Bornova Belediyesi ve BORAK Arasında Afetlere Hazırlık Protokolü İmzalandı

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi ile Bornova Arama Kurtarma Derneği (BORAK) arasında afetlere hazırlık ve müdahale konusunda iş birliği ve teknik destek protokolü imzalandı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve BORAK Genel Başkanı İrem Demircan'ın imza attığı protokol töreninde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri de hazır bulundu.

" Türkiye'de yeterli sayıda K9 köpeği bulunmaması gibi önemli eksiklikleri gidermeyi amaçlıyoruz"

Protokol töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, doğal afetlerin Türkiye için bir beka sorunu olduğunu vurgulayarak, "Doğal afetlerle mücadelede ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarıyla omuz omuza hareket etmeliyiz. Bu iş birliği protokolü de bu amaçla imzalanmıştır. Vatandaşlarımızı da harekete geçirecek bir uygulama başlatmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye'de yeterli sayıda K9 köpeği bulunmaması gibi önemli eksiklikleri bu iş birliği ile gidermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Eşki, Bornova'da bir eğitim çiftliği kurma planlarının olduğunu ve bu konuda sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yürüteceklerini de sözlerine ekledi.

BORAK Genel Başkanı İrem Demircan ise Bornova Belediyesi ile güç birliği yapmanın kentte afetlere karşı direnci artıracağına dikkat çekerek, "Bu iş birliği ile afetlere karşı daha hazırlıklı bir noktaya geleceğiz. Bornova Belediyesi ve Başkan Eşki'ye bu anlamlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İmzalanan protokolle, Bornova Belediyesi ve BORAK arasında afet ve acil durum yönetimi, eğitim, tatbikat ve projelerde iş birliği yapılacak. Bornova Belediyesi, BORAK'ın eğitim, proje ve faaliyetlerinde teknik destek sağlayacak ve gerekli ekipmanların temin edilmesi konusunda yardımcı olacak. Protokol ayrıca, K9 arama kurtarma köpeklerinin eğitimi ve sağlık hizmetlerinin de Bornova Belediyesi tarafından karşılanmasını öngörüyor.