Bornova Belediyesi, Ziraat Mühendisliği öğrencilerine tarım eğitimi veriyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, tarımsal konulardaki eğitimlerini konuyla ilgilenen herkese ulaştırmak için adeta seferberlik düzeyinde çalışmalar yapıyor. Bornova Belediyesi bu kapsamda, "Yazlık Sebze Yetiştiriciliği" eğitimini Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Öğrenci Kulübü üyeleriyle de buluşturdu.

Ziraat Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'nin dört bir yanında edindikleri bilgileri çiftçilere aktarmaya hazırlanan öğrencilerin, daha donanımlı hale gelmeleri için Bornova Belediyesi de katkı sundu. Köylerinde ve bulabildikleri irili ufaklı topraklarda sebze üretmeye çalışan Bornovalılara eğitim desteği veren Bornova Belediyesi, eğitimlerin düzeyini yükselterek ziraat mühendisliği öğrencilerini de dahil etti.

Öğrencilere bilgilendirme

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen teorik eğitimlere katılan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Öğrenci Kulübü üyelerine, tohum ekimi, bahçe hazırlanması, fide dikimi, sulama, gübreleme, toprak işleme, budama ile hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yerel tohum bahçesinde uygulama

Öğrenciler, Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz tarafından verilen eğitimin ardından Bornova Belediyesi'nin Pınarbaşı'ndaki yerel tohum bahçesinde uygulama yaptı. Öğrenciler hem okullarında aldıkları hem de Bornova Belediyesi tarafından verilen teorik bilgileri, fide dikimi yaparak hayata geçirdi. Bornova Belediyesi'nin her yıl Türkiye geneline dağıttığı milyonlarca atalık tohumun yetiştirildiği Yerel Tohum Bahçesi'ndeki çalışmalar hakkında da öğrencilere bilgi verdi.

Bir ışık yakıyoruz

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tarımsal üretimin hem kalite hem de miktar yönünden artmasının ülke ekonomisine katkısının önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin tarımsal üretim konusunda içinde bulunduğu durum, bugün şehirlerde ikamet eden vatandaşlarımızın yeterli beslenmesini engelleyecek boyutlara geldi. Biz bu gidişe dur demek için Bornova'dan bir ışık yakmaya çalışıyoruz. Bizim bu çabamıza öğrenip uygulayarak ya da bilgilerini paylaşarak katılan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.