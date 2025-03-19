Bornova'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Bornova'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Düzenlendi

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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Bornova’da duygu dolu anlar yaşandı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı, Çanakkale ruhu bir kez daha hatırlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çanakkale'nin bir milletin bağımsızlık aşkın, fedakarlığı ve birlik ruhunun destanı olduğunu söyledi.

19.03.2025 10:32  Güncelleme: 11:53
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(İZMİR) - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Bornova'da duygu dolu anlar yaşandı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı, Çanakkale ruhu bir kez daha hatırlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çanakkale'nin bir milletin bağımsızlık aşkın, fedakarlığı ve birlik ruhunun destanı olduğunu söyledi.

İlk tören, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi'nin katılımıyla Işıkkent Polis Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından selamlama atışı yapıldı, dualar okundu ve şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından Bornova Anadolu Lisesi'ndeki resmi programa geçildi. Öğrenciler şiirler okuyarak, türkü ve marşlarla Çanakkale Destanı'nı sahneledi. Etkinlik, izleyenlere hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşattı.

Bornova Metro İstasyonu çıkışında sahnelenen canlı heykel performansı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Vatandaşlar Çanakkale Savaşı'ndan sahneleri canlandıran heykellerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Günün son etkinliği, Bornova Belediyesi tarafından Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nde düzenlendi. "Bir Destanın Ezgileri" adlı konserde Hobi ve Beceri Edindirme Kursu eğitmenleri, Şef Caner Araal yönetiminde sahne aldı. "Hey Onbeşli" ve "Şu Kışlanın Kapısına" gibi eserlerle Çanakkale ruhu müzikle anlatıldı. Türküler, şiirler ve dans gösterileriyle destansı bir atmosfer oluşturuldu.

"Çanakkale ruhu Bornova'da yaşıyor"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, günün anlam ve önemini "Çanakkale, bir milletin bağımsızlık aşkının, fedakarlığının ve birlik ruhunun destanıdır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların mirasını yaşatmak için Bornova'da kültürel ve sanatsal etkinliklerle bu bilinci diri tutmaya devam ediyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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