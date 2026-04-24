Bornova'da 23 Nisan'da Gökyüzü Çocukların Oldu

(İZMİR) - Bornova'da Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Uçurtma Şenliği, 23 Nisan'da binlerce çocuk ve aileyi bir araya getirerek bayram coşkusunu gökyüzüne taşıdı. Büyük ilgi gören şenlikte, çocukların heyecanına ortak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay demokrasi ve ulusal egemenlik vurgusu yaparken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki çocuklara daha güzel bir gelecek bırakma hedeflerini dile getirdi.

Bornova Belediyesi'nin geleneksel Uçurtma Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl da binlerce çocuk ve aileyi bir araya getirdi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte, İzmir'in dört bir yanından gelen vatandaşlar gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla doldurdu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ev sahipliğinde düzenlenen şenliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Etkinlikte hem eğlence hem de duygu dolu anlar yaşandı; Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve çocuklar anısına siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı. İki başkan Bornova Belediyesi Çocuk Korosu ile İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Cemil Tugay: "Kafanızı hiçbir şeyin karıştırmasına izin vermeyin"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuşmasında bayramların anlamına ve demokrasiye vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bayramlar çok kıymetli, milletimize verilmiş armağanlar. Değerini bilmemiz lazım, anlamını anlamamız lazım. Geçen yıl da buradaydım ve bu güzel kalabalığı görmüştüm. Bugün yine aynı heyecanı paylaşmak benim için büyük mutluluk. Bornova, İzmir'in en değerli ilçelerinden biri ve bu alan kentimizin en özel buluşma noktalarından. Kafanızı hiçbir şeyin karıştırmasına izin vermeyin. Demokrasiye, halkın egemenliğine, sizlerin egemenlik hakkınıza herkesin kayıtsız şartsız sahip çıkması gerektiğini bugün vesilesiyle tekrar hepimiz hatırlayalım. Ulusal egemenlik, cumhuriyet, bağımsızlık, çağdaş bir devlet olma, hukuk devleti olma ilkeleri yeme içme kadar, soluduğumuz hava kadar değerli. Başka türlü inanın biz bu güzel çocuklara hiçbir şekilde iyi bir ülke bırakamayız."

"Ülkenin tek sahibi bu millettir"

Konuşmasının devamında eşitlik ve adalet vurgusu yapan Başkan Tugay, "Her bir insanımız inancıyla, etnik kökeniyle, siyasi görüşüyle, dünyaya bakışıyla saygıya değerdir. Demokrasi, her birinin söz hakkına sahip olmasıdır. Hepsine eşit muamele edilmelidir. Zengin yoksul diye bu ülkenin çocukları ayrılamaz. Zenginler gitsin özel hastanelerde en iyi hizmet alsın, yoksullar devlet hastanesinden randevu almak için aylarca beklesin diyemez kimse. Kimsenin bunu söylemeye hakkı yok. Bu ülkenin tek sahibi var, bu millettir. Her biriniz bu ülkenin sahibisiniz, bu ülkeye sahip çıkma sorumluluğundasınız." ifadelerini kullandı.

Ömer Eşki: "Çocuklara güzel bir dünya bırakmak için buradayız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaptığı konuşmada 23 Nisan'ın tarihsel önemine ve çocuklara armağan edilmiş olmasının taşıdığı değere dikkat çekerek, "Bugün Anadolu'nun en zorlu günlerinde alınmış, milletin egemenliğini eline aldığı çok önemli bir kararın yıl dönümünü kutluyoruz. Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka bir bayram yok. Bu eşsiz günü Mustafa Kemal Atatürk çocuklara armağan etti. Biz de bugün burada hem ulusal egemenliğimizi kutlamak hem de çocuklarımıza bayramlarını en güzel şekilde yaşatmak için bir araya geldik. Onların en sevdiği oyunları, en sevdikleri oyuncakları ve en önemlisi gökyüzünü onlara sunmak istedik. Ne mutlu bize ki özgür bir ülkede, bayrağımızın altında bu bayramı coşkuyla kutlayabiliyoruz. Dileğimiz, çocuklarımızın hiçbir zaman acı ve şiddetle anılmaması, her günlerinin bugün gibi neşeyle geçmesi." diye konuştu.

Başkan Ömer Eşki sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya üzerinde bizden başka bir millet yok ki çocuklara bayram hediye etsin. En güzel, en özel, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımıza Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk onlar kadar güzel bir günü, bayramı armağan etmiş. Ne mutlu bize ki İzmir'de yaşıyoruz, bayrağımızın altında özgürce milli egemenlik altında yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki bugünü çocuklarımıza ayırdık. Onların güzelliğini gökyüzüne yansıtmak istedik."

Şenlik kapsamında gün boyunca süren etkinlikler çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı. Bornova Belediyesi Çocuk Korosu'nun konseriyle başlayan programda halk oyunları, kukla ve sihirbaz gösterileri büyük ilgi gördü. Gün boyunca devam eden atölyeler, yarışmalar ve sahne performanslarıyla çocuklar hem eğlendi hem öğrendi; bubble show ve interaktif etkinliklerle bayram coşkusu doruğa ulaştı.