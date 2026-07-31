Bornova’da BELGEM ile "eğitimde fırsat eşitliği" geniş çaplı başarıya dönüştü

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), sunduğu ücretsiz eğitim desteğiyle YKS ve LGS'de geniş çaplı başarıya imza attı. YKS'de ilk 100 bin, LGS'de ise ilk yüzde 10'luk dilimde çok sayıda derece elde eden öğrencileri tebrik eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak en temel sorumluluğumuz" dedi.

Bornova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM), sunduğu ücretsiz eğitim, rehberlik ve kaynak desteğiyle kentteki gençlerin sınav maratonundaki en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte BELGEM öğrencileri, Türkiye genelinde elde ettikleri derecelerle büyük başarı tablosu ortaya koydu.

İlkokul 4'üncü sınıftan lise mezun gruplarına kadar binlerce öğrenciye uzman kadrosuyla ücretsiz hizmet sunan merkez, YKS'de ilk 100 bin, LGS'de ise yüzde 10'luk dilim içerisinde çok sayıda öğrenci çıkarma başarısı gösterdi.

YKS'DE İLK 100 BİNDE DERECE YAĞMURU

Üniversite sınavında ter döken BELGEM öğrencileri; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinde dikkat çeken sıralamalara imza attı:

Tan Cem Zeybek: Sözel puan türünde Türkiye genelinde ilk 6 bin içerisine girdi.

Rüzgar Yıldırım (17): Sözelde ilk 10 bin, Yabancı Dil puan türünde ise ilk 20 bin sıralamasını yakaladı. Yıldırım, "Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi'nde okumaktayım. Bu sene YKS'ye girdim. Eğitim hayatımın başından beri BELGEM'in öğrencisiyim. BELGEM hem LGS hem de YKS dönemimde bana çok destek verdi. Burada olan denemeler ve öğretmenlerimin desteğiyle beraber bana çok katkısı oldu. YKS'de sözelden ilk 10 bin sıralama, TYT'den ilk 100 bin sıralama ve dilden de ilk 20 bin sıralama yaptım. Herkesi BELGEM'de eğitim almaya davet ediyorum. Benim hedefim İzmir Ekonomi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği. Umarım istediğim olur" dedi.

Fatih Kıyak (19): Sözel puan türünde ilk 32 bin arasında yer aldı. Kıyak, "Sınava az bir zaman kala yoğun etütlerle destek oldular. Son 20 gün her gün deneme sınavı olduk. 380 puan alarak 32 bin sıralama yaptım" ifadelerini kullandı.

Halit Efe Karabulut: Sayısal puan türünde ilk 59 bine girmeyi başardı.

Tamer Mercan: Eşit Ağırlık kategorisinde ilk 78 bin derece çizgisine adını yazdırdı.

LGS'DE ZİRVEYE İLERLEDİLER

Liseye geçiş sınavında ter döken öğrenciler de Türkiye'nin nitelikli liselerine kapı açacak yüzdelik dilimlere yerleşti:

İsmail Pirinççi (14): LGS'den 471 puan alarak yüzde 1,17'lik dilime girdi. Pirinççi, "Şehitler Ortaokulu'nda okuyorum. LGS'den 471 puan aldım. 1,17'lik yüzdelik dilimim var. LGS'ye hazırlanırken bu yolda BELGEM'i de tercih ettim. BELGEM'in deneme sınavlarına girdim. O sınavda derece yaptım ve ödül aldım. LGS yolculuğumda BELGEM'in bana büyük faydaları oldu. Eksiklerimi tamamlamamı sağladı. BELGEM'in denemelerinden aldığım sonuç analizleriyle eksiklerimi giderdim" diye konuştu.

Mehmet Ali Hastürk: 467 puan alarak yüzde 1,43'lük yüzdelik dilime ulaştı. Hastürk, "Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda okuyorum. Ben BELGEM dershanesinin öğrencisi değildim ancak ben BELGEM'in denemelerine katıldım. Denemelerde derece yaptım ve belediye başkanından ödül aldım. Buradaki denemeler benim çok işime yaradı. Yanlışlarımı gördüm ve bunların üzerine yoğunlaştım. LGS'den 467 puan ve 1,43 yüzdelik yaptım. Sonucumdan mutluyum. Hedefim Bornova Anadolu Lisesi. Sizlerde gelip BELGEM'e katılabilirsiniz. BELGEM öğrencisi olmasınız da deneme sınavlarına girmelisiniz. Sizlere çok katkı sağlıyor" dedi.

BAŞKAN EŞKİ: "EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZ"

Öğrencilerin gurur tablosunu değerlendiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"BELGEM sayesinde evlatlarımızın elde ettiği bu büyük başarı, sosyal belediyecilik anlayışımızın en kıymetli meyvesidir. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve her çocuğumuzun hak ettiği kaliteli eğitime ücretsiz ulaşmasını sağlamak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Dereceye giren öğrencilerimizi, ailelerini ve onları büyük bir emekle büyüten fedakar öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. BELGEM'in kapasitesini ve eğitim kalitesini her geçen gün artırarak Bornova'mızın tüm çocuklarına destek olmaya devam edeceğiz."