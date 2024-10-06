Bornova\'da Gönül Sofraları Buluşması: Birlik ve Beraberlik Mesajı

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" buluşmasında "Hiçbir siyasi söylem olmadan, her renkten insanın bir araya gelmesi başlı başına çok kıymetli. Birbirimizle kavga etmeden, diplomasi kapılarını açık tutarak toplumun sorunlarına çözüm bulmalıyız" dedi.

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" buluşmasının 151'incisi Bornova'da gerçekleştirildi. Anemon Otel'de düzenlenen organizasyona Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın yanı sıra çeşitli ilçelerden meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda dernek katıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, topluma hizmette diyalog ve iş birliğinin önemini vurguladı.

Toplantıda konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, topluma hizmetin en temel gerekliliğinin diyalog olduğunu belirtti. Siyasi söylemleri bir kenara bırakmanın önemine değinen Eşki, "Hiçbir siyasi söylem olmadan, her renkten insanın bir araya gelmesi başlı başına çok kıymetli. Siyaset yapma amacımız, topluma hizmet etmektir ve bu hizmeti sunabilmek için diyalog kurmak zorundayız. Yönetici olarak birbirimizle kavga etmeden, diplomasi kapılarını açık tutarak toplumun sorunlarına çözüm bulmalıyız" dedi.

Eşki: "Bornova için ne yapsam az"

Bornova'ya 20 yıl önce geldiğini belirten Eşki, Bornova'nın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi. "Bornova, benim ilk para kazandığım, üniversite okuduğum, aşık olduğum, evlendiğim ve baba olduğum yer. Burada kimliğimi ve karakterimi oturttum. Bu yüzden her gün daha fazla çalışarak Bornova'ya hizmet etmeye devam ediyorum. Günde 20 saat çalışıyorum ama Bornova için ne yapsam kendi adıma az" şeklinde konuştu. Başkan Eşki, Bornova halkına layık olmak için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaymakam Şahiner'den birlik mesajı

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner de, Türkiye'nin dört bir yanında görev yaptığını ve farklı coğrafyalardan insanların bir araya geldiği bu tür organizasyonların çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ülkemizin her bir renginden insanlarımızın buluşması kadar güzel bir şey olamaz. Bugün burada olduğum için çok mutluyum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Eroğlu: "Birlikte Daha Güçlüyüz"

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Başkanı Erol Eroğlu, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı. Eroğlu, "Biz gönül dostları olarak bu yola çıktık ve hiçbir ayrım gözetmeden insanı sevmeyi ilke edindik. Bornova'da bu buluşmayı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz ve bir sonraki buluşmayı halkın da katılımıyla daha büyük yapmayı hedefliyoruz" dedi.