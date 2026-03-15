Bornova'da Gençlerle İftar

15.03.2026 11:29  Güncelleme: 12:29
Bornova Belediyesi, Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencileri için iftar yemeği düzenledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade etti ve merkezin sosyal hayatlarına katkı sağlayacağını vurguladı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adının verildiği Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nde iftar yemeği verdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de programda üniversiteli gençlerin yanında yer aldı. Eşki, "Her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi.

Bornova Belediyesi, Şubat ayı sonunda hizmete açtığı ve 37 yaşında hayatını kaybeden Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını taşıyan Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencileri için iftar programı düzenledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de katıldığı programda gençlerle aynı sofrada buluşuldu. Eşki, öğrencilerle oturup sohbet ederken iftar sonrası gençler gitar çalıp şarkı söyleyerek keyifli anlar yaşadı.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin kentin en önemli gücü olduğunu vurgulayarak, üniversite öğrencilerinin kendilerini yalnız hissetmemeleri için çalıştıklarını söyledi.

Eşki, "Gençlerimizin hem sosyal hem akademik hayatlarını destekleyecek alanlar oluşturmak bizim için çok önemli. Gülşah Durbay Gençlik Merkezi de bu anlayışın bir ürünü. Bugün Ramazan'ın bereketini gençlerimizle aynı sofrada paylaşmak bizim için büyük mutluluk" dedi.

Gençlerin yeni buluşma noktası

Ergene Mahallesi'nde, Tarihi Bornova Çarşı girişinde yer alan Gülşah Durbay Gençlik Merkezi; 3 katta toplam 250 metrekare kapalı alana sahip.

Merkezde yemekhane, toplantı alanları, ücretsiz çamaşırhane, 3D yazıcı atölyesi, yeşil perde stüdyosu ile sesli ve sessiz ders çalışma alanları bulunuyor. Gençlerin hem sosyal hem de akademik ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenen merkez, Bornova'da öğrenciler için önemli bir buluşma noktası olacak.

Kaynak: ANKA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
12:10
Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
