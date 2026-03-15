Bornova'da Gençlerle İftar

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adının verildiği Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nde iftar yemeği verdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de programda üniversiteli gençlerin yanında yer aldı. Eşki, "Her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi.

Bornova Belediyesi, Şubat ayı sonunda hizmete açtığı ve 37 yaşında hayatını kaybeden Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın adını taşıyan Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nde üniversite öğrencileri için iftar programı düzenledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de katıldığı programda gençlerle aynı sofrada buluşuldu. Eşki, öğrencilerle oturup sohbet ederken iftar sonrası gençler gitar çalıp şarkı söyleyerek keyifli anlar yaşadı.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin kentin en önemli gücü olduğunu vurgulayarak, üniversite öğrencilerinin kendilerini yalnız hissetmemeleri için çalıştıklarını söyledi.

Eşki, "Gençlerimizin hem sosyal hem akademik hayatlarını destekleyecek alanlar oluşturmak bizim için çok önemli. Gülşah Durbay Gençlik Merkezi de bu anlayışın bir ürünü. Bugün Ramazan'ın bereketini gençlerimizle aynı sofrada paylaşmak bizim için büyük mutluluk" dedi.

Gençlerin yeni buluşma noktası

Ergene Mahallesi'nde, Tarihi Bornova Çarşı girişinde yer alan Gülşah Durbay Gençlik Merkezi; 3 katta toplam 250 metrekare kapalı alana sahip.

Merkezde yemekhane, toplantı alanları, ücretsiz çamaşırhane, 3D yazıcı atölyesi, yeşil perde stüdyosu ile sesli ve sessiz ders çalışma alanları bulunuyor. Gençlerin hem sosyal hem de akademik ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenen merkez, Bornova'da öğrenciler için önemli bir buluşma noktası olacak.