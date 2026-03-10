Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Makedonya Göçmenlerinin İftar Sofrasına Konuk Oldu

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel iftar programına katılarak yemek dağıttı ve iftar duasını yaptırdı. Başkan Eşki, 16 yıldır sürdürülen iftar buluşmasının Bornova'nın kültürel dayanışmasını yaşatan önemli bir gelenek olduğunu vurguladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katıldı. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan buluşmada Başkan Eşki, vatandaşlara yemek dağıttı ve iftar duasını yaptırdı.

Yoğun katılımın olduğu iftar programında üç dönem İzmir Milletvekilliği ve CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan eski Bornova Belediye başkanlarından Kamil Okyay Sındır, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da yer aldı.

"Bornova'da gördüğüm en güzel geleneklerden biri"

İftar programında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Makedonya göçmenlerinin yıllardır sürdürdüğü bu buluşmanın Bornova'nın kültürel hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Eşki, "16 yıldır devam eden bu buluşma benim Bornova'da gördüğüm en güzel, en keyifli, en coşkulu ve en lezzetli geleneklerden biri. Özellikle sizin meşhur düğün çorbanızı tatmak için iftarınızı her yıl dört gözle bekliyoruz. Bu sofralar sadece yemek paylaşımı değil; kültürün, dostluğun ve dayanışmanın yaşatıldığı çok kıymetli buluşmalar. Gelecek nesillerin de bu geleneği aynı coşku ve sahiplenmeyle sürdürmesini diliyorum. Bu güzel kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması Bornova için büyük bir zenginlik" diye konuştu.

"Birlik ve dayanışma kültürümüzü yaşatıyoruz"

İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mazlum Mehmetoğlu ise yaptığı konuşmada ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Mehmetoğlu, "Bu sofralar yıllardır hemşehrilerimizi, dostlarımızı ve Bornova'daki tüm komşularımızı bir araya getiriyor. Dayanışma kültürümüzü yaşatmaya ve geleneklerimizi yeni kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Davetimize katılarak bizleri onurlandıran Bornova Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki başta olmak üzere tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Geleneksel lezzetler iftar sofrasında

İftar programında Makedonya göçmenlerinin mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan düğün çorbası başta olmak üzere çeşitli geleneksel yemekler ikram edildi.