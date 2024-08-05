Bornova\'da Müzeler İçin Görüş Alışverişi Yapıldı

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, alanında uzman isimlerle bir araya gelerek, ilçede kurulması planlanan müzeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Eşki, "Bornova Belediyesi olarak Bornova'yı tüm tarihiyle öne çıkarmak istiyoruz. Kuracağımız müzeler ile Bornova'nın köklü geçmişi ve kültürel zenginlikleri üzerindeki sis perdesini kaldıracağız" dedi.

Başkan Eşki, Dramalılar Köşkü'ndeki toplantıda Prof. Dr. Çınar Atay, Doç. Dr. Zafer Derin, tarihçi İlhan Pınar, tarihçi ve yazar Altan Altın gibi uzman isimler, Bornova'nın köklü Levanten ailelerinden gelen Marc Giraud ve ilgili bürokratlarla buluştu. Toplantıda, Bornova Belediyesi'nin girişimleriyle kurulması planlanan müzeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Müze Müdürlüğü kuruldu

Başkan Eşki, sağlıklı bir şekilde yürütmek istedikleri çalışmaları koordine etmek amacıyla Müze Müdürlüğü kurduklarını vurguladı. Eşki, kültürel Gelişmişlik Endeksi Ölçüleri'nin bir göstergesinin de müzeler ve bu müzelerin ziyaretçi sayıları olduğuna dikkati çekti. Bornova'nın binlerce yıl öncesine dayanan geçmişiyle kadim bir kent olduğunu ifade eden Eşki, "Bornova Belediyesi olarak Bornova'yı tüm tarihiyle öne çıkarmak istiyoruz. Kuracağımız müzeler ile Bornova'nın köklü geçmişi ve kültürel zenginlikleri üzerindeki sis perdesini kaldıracağız" diye konuştu.

Yeni meydan tasarımı ve Levanten Yaşam Müzesi

Başkan Eşki, Tarihi Çarşı'dan yıkılan Kars Halil Atila İlköğretim Okulu'na uzanan ve Kaymakamlık binasını da içine alan bölgede, İstanbul'daki Tarihi Yarımada Projesi'ne benzer yeni bir meydan tasarladıklarını belirtti. Eşki, bu meydanın yanı sıra çok sayıda müze açmayı planladıklarını belirterek, ilk olarak Dramalılar Köşkü'nü Levanten Yaşam Müzesi olarak tasarlayacaklarını açıkladı.

Ata Anı Evi ve diğer müzeler

Eşki, Kurtuluş Savaşı'nın sembol alanlarından olan Belkahve'deki Ata Anı Evi'ni daha bilinir hale getireceklerini duyurdu. Eşki, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ne müze statüsü kazandırmak için başvuru yaptıklarını, Ulusal Modern Sanatlar Müzesi ile Bornova'ya yakışır bir spor müzesi düşündüklerini sözlerine ekledi. Projeler arasında Eğitim Müzesi, Mimarlık Müzesi ve Girit ile Yörük Kültürü'nü anlatacak müzeler de bulunuyor.

Homeros Müzesi ve cazibe merkezi

Başkan Eşki, Homeros'un yaşadığı varsayılan mağaraların bulunduğu Kayadibi Mahallesi'ndeki alanı hediyelik eşya satış noktaları ve Homeros heykeli gibi düzenlemelerle cazibe merkezi haline getirerek ziyarete açacaklarını söyledi; bu çalışmalara ek olarak bir de Homeros Müzesi açacaklarını sözlerine ekledi.