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Bornova'da naylon fatura operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bornova'da naylon fatura operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde, polesen naylon faturayla devleti zarar uğratan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

13.01.2024 - 16:28,
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, polesen naylon faturayla devleti zarar uğratan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'naylon fatura' ve 'vergi kaçakçılığı' suçlarına yönelik soruşturma yürüttü. Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde naylon fatura düzenleyerek vergi kaçırarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün operasyon yaptı. Operasyonda şüphelilerin işyerlerindeki aramalarda 2 milyon değerinde naylon fatura, 1 pos cihazı, 1 adet senet koçanı, 15 adet e-arşiv fatura, 1 adet doldurulmuş senet, 1 defter, 1 ajanda, 2 laptop, 1 pompalı tüfek, 3 kartuş, 1 kurusıkı tabanca ve 30 mermi ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bornova\'da naylon fatura operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bornova'da naylon fatura operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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