Bornova\'da Orman Yangınına Büyük Müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti.

Bazı mahalle sakinleri traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alevleri söndürmek için çalışıyor.

Bölgede polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. İzmir- Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, Buca ve Torbalı yönüne yönlendirildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.