Bornova'da Su Yönetimi Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Bornova'da Su Yönetimi Farkındalık Eğitimi

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Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Energy Cities iş birliğiyle gerçekleştirilen STORMLOG Projesi kapsamında öğretmenlere ve 12. sınıf öğrencilerine suyun önemi ve su yönetimi konularında eğitimler verildi. Başkan Ömer Eşki, bu eğitimlerin çevre dostu bir şehir hedefinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

29.01.2025 10:54  Güncelleme: 11:57
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin, Yaşar Üniversitesi ve Energy Cities ortaklığıyla yürüttüğü STORMLOG Projesi kapsamında BELGEM bünyesindeki öğretmenlere ve 12. sınıf öğrencilerine, suyun önemi ve su yönetimi konularında farkındalık eğitimleri verildi. Başkan Ömer Eşki, bu eğitimlerin Bornova'yı çevre dostu bir şehir yapma hedefinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı çerçevesinde Bornova Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Avrupa Enerji Kentleri Ağı (Energy Cities) iş birliğiyle yürütülen STORMLOG Projesi kapsamında Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) bünyesindeki öğretmenlere ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

"İklim adaletini sağlamak için gençlerimize güveniyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, proje ve gerçekleştirilen eğitimlerle ilgili olarak, "İklim krizi, sadece bugünün değil, geleceğin de en büyük sorunu. Biz, Bornova Belediyesi olarak bu krize karşı somut adımlar atıyor ve sürdürülebilirlik anlayışımızı her alanda hayata geçiriyoruz. STORMLOG Projesi, bu hedeflerimizin en güzel örneklerinden biri. BELGEM'de geleceğimizi şekillendirecek gençlerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize verdiğimiz bu eğitimlerle, Bornova'yı çevre dostu bir şehir haline getirme yolunda önemli bir adım attık. Unutmayalım, çevre koruma bilinci küçük yaşlardan itibaren kazandırılmalı ve bu farkındalık tüm topluma yayılmalı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Su Yönetimi Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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