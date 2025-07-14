Borsa Manipülasyonu: 8 Zanlı Gözaltında

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı iddia edilen 8 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapılması üzerine soruşturma başlatıldı.

Payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket hisseleri üzerinde 2022'nin nisan ve ağustos arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı yükselişlerin olduğu, sosyal medya üzerinden yapılan spekülatif paylaşımların bu şüpheli piyasa hareketliliğiyle eş zamanlı ilerlediği belirlendi.

İncelemelerde, küçük yatırımcıyı zarara uğratan suça konu faaliyetlerin örgütlü hareket eden şüphelilerce gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülasyon yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonda örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.