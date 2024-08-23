Boşaltılan köyler devletin eliyle yeniden hayat bulacak - Son Dakika
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Boşaltılan köyler devletin eliyle yeniden hayat bulacak

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Hakkari il merkezi ve ilçelerine bağlı boşaltılan köylere geri dönüşlerin yapılması için devlet eliyle yeniden yaşanılacak hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Yüksekova sınır köylerini gezen Hakkari Valisi Ali Çelik, geri dönüşlerin yapacağı köyler için devletin var gücüyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

23.08.2024 10:09
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Boşaltılan köyler devletin eliyle yeniden hayat bulacak

HAKKARİ - Hakkari il merkezi ve ilçelerine bağlı boşaltılan köylere geri dönüşlerin yapılması için devlet eliyle yeniden yaşanılacak hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Yüksekova sınır köylerini gezen Hakkari Valisi Ali Çelik, geri dönüşlerin yapacağı köyler için devletin var gücüyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Vali Ali Çelik, "Bizde köy halkıyla bir araya gelip sorunların çözümü için istişarede bulunduk. Yaşanan olumsuzluk durumlardan dolayı köylerimiz hızlıca boşaldı. Son 10 yılda köylere geri dönüşler başladı. Köylerin alt yapısının iyileştirilmesi, özelinde tarımsal faaliyetlerin üretimi ve sulama suyu kanallarının bir an önce yapılarak buradaki geçim alanlarının çoğaltılmasını istiyoruz. Köylümüzün köyünde karnını doyurabilecek alanların oluşturmasının çabası içerisindeyiz. Bunlarda hepsi birbirine zincirleme olarak bağlıdır. Köylerdeki altyapı sorunlarının çözümü için ciddi bir emek harcanıyor. Dağlıca başta olmak üzere, Irak sınırımızdaki köylerimizin hayatlarını daha iyi yaşamaları için köylerimizi ziyaret ettik. Köylerimizin yeni hizmetlere kavuşmaları için var gücümüzle çalışacağız. Herkesin en güzel şekilde hayatlarını sürdürmesi için devletin şefkat eliyle yaşanabilir köyler olacak" dedi.

Boşaltılan köyler devletin eliyle yeniden hayat bulacak
Kaynak: İHA

Ali Çelik, Yüksekova, Hakkari, Politika, Güncel, Son Dakika

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