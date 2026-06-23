Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet
23.06.2026 13:15
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Milas'ta Nihat Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldürdü.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı (39) tıbbi maske ve eldiven takarak 6 bıçak darbesiyle öldüren Nihat Arslan (39) hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Öte yandan Arslan'ın olaydan önce sanal medyada, 'Belki bir daha alkol alamam ama geride asla bırakmayacağım anı kalacak' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Olay, 2 Şubat'ta saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan, evden çıkıp işe giderken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Özlem Arslan olay yerinde hayatını kaybetti, kaçan şüpheli ile ilgili de çalışma başlatıldı.

YAKALANDI

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen şüphelinin; Özlem Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan olduğu tespit edildi. Şüpheli Arslan, saklandığı Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde yakalandı. Suçunu itiraf eden Nihat Arslan, 3 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Nihat Arslan'ın, apartman kapısından çıkan Özlem Arslan'ın yanına geldiği, sıkıca kolundan tuttuğu, ardından bıçakladığı görüldü. Çok sayıda bıçak darbesi alıp, kurtulmaya çalışan Arslan'ın 'Bırak beni' diyerek bağırarak yardım istediği görüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 sayfalık bir iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Nihat Arslan için 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken; tutuksuz sanık M.Ç. (64) hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Milas Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2024 YILINDA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

İddianamede; Özlem Arslan'ın 29 Mayıs 2024'te boşanma davası açtığı ve Nihat Arslan hakkında 3 kez koruma kararı aldırdığı belirtildi. Ayrıca boşanma aşamasında ayrı yaşadıkları, Nihat Arslan'ın bu süreçte Özlem Arslan'ı tehdit ettiği ifade edildi. Olay günü tutuklu sanık Arslan'ın gece saatlerinde Bodrum'da alkol aldığı ve sonrasında M.Ç.'yi arayarak kendisini Milas'a bırakmasını istediği ortaya çıktı. Nihat Arslan'ın saat 05.32'de Özlem Arslan'ın evinin önüne gittiği; montunun kapüşonunu kapattığı, yüzüne taktığı beyaz tıbbi maske ve eline geçirdiği eldivenle kendisini gizleyerek Özlem Arslan'ın evden çıkmasını beklediği belirtildi. Saat 06.27'de evden çıkan Arslan'ın üzerine giderek bağırmasını engellemek amacıyla elini ağzına götürdüğü, elinden tutarak kaçmasını engellemeye çalıştığı ve bu sırada da konuşmaya çalıştığı ifade edildi. Özlem Arslan'ın ise bağırarak kendisini bırakmasını ve işe gideceğini söylediği, buna rağmen Nihat Arslan'ın Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

ARKADAŞI ARAYIP, GEZE GEZE BODRUM'A DÖNMÜŞ

Nihat Arslan'ın olay yerinden ayrıldıktan sonra üzerindeki elbiseleri çıkararak suç aleti bıçakla ormanda gizlendiği aktarıldı. Arslan'ın daha sonra diğer şüpheli M.Ç.'yi telefonla arayarak kendisini almasını istediği, M.Ç.'nin de aracıyla Nihat Arslan'ın yanına geldiği belirtildi. Nihat Arslan'ın, M.Ç.'ye, 'işini bitirdiğini' söyledikten sonra geze geze Bodrum'da bulunan ikametgahına döndükleri ve şüphelilerin burada yakalandıkları ifade edildi.

SANAL MEDYADA TEHDİT MESAJI

İddianamede; otopsi raporuna göre Özlem Arslan'ın, vücuduna aldığı 6 bıçak darbesi sonucu kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar kesisinden gelişen kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca tutuklu sanık Arslan'ın ifadesinde; Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendisini Bodrum'dan Milas'a aracıyla getiren kişinin diğer şüpheli M.Ç. olduğunu itiraf ettiği aktarıldı. Öte yandan Özlem Arslan'ın telefonuna ilişkin alınan bilirkişi raporunda; şüphelinin sanal medya hesabından Özlem Arslan'a yönelik olduğu değerlendirilen video ile 'Belki bir daha alkol alamam ama geride asla bırakmayacağım anı kalacak' paylaşımı yaptığı ifade edildi. Sanıklar, 6 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA

Nihat Arslan, Özlem Arslan, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kadın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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