Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Öldüren Koca İntihar Etti - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Öldüren Koca İntihar Etti

Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Öldüren Koca İntihar Etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı sokakta öldüren Muhittin Kıvrık, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

20.12.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Senem Kıvrık'ı (40) sokak ortasında öldüren Muhittin Kıvrık (43), Burdur'da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

Olay, 26 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Bir kadının sokakta çığlık sesini duyan mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin başına sopayla vurulup, karnından bıçaklandığını belirlediği Senem Kıvrık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Senem Kıvrık, kurtarılamadı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Polis, olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Senem Kıvrık'ın eşi Muhittin Kıvrık olduğunu tespit etti. Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği görevlileri, İkizce mevkisindeki ormanda, dronla yaptığı aramada Kıvrık'ın yerini tespit edip, yakaladı. Gözaltına alınan Kıvrık, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı. Muhittin Kıvrık, dün akşam saatlerinde Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu'nda intihar etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Menteşe, Güncel, Hukuk, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Öldüren Koca İntihar Etti - Son Dakika

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