Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Öldürüldü
Son Dakika
Güncel

Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Öldürüldü
19.08.2025 19:59
Nazilli'de Hüseyin Derin, borçlar yüzünden tartıştığı eşi Burcu Derin'i tabancayla vurarak öldürdü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Burcu Derin'in (52) boşanma aşamasındaki polis memuru eşi Hüseyin Derin (52) tarafından tabancayla öldürmesiyle ilgili yaşanan tartışmanın sebebi ortaya çıktı. Zanlı Hüseyin Derin'in polisteki ifadesinde, borçları nedeniyle tapusu eşinin üzerinde olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini ancak buna karşı çıkan eşi ile yaşanan tartışma sırasında şuurunu kaybedip tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle 107 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Derin boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin'in çalıştığı börekçi dükkanına gitti. 2 çocuk annesi Derin karşısında Hüseyin Derin'i görünce panikle kaçıp, yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığınarak, yardım istedi. Peşinden giden Hüseyin Derin, yanındaki tabancasıyla eşine peş peşe 5 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Derin'in cenazesinin otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından polis, Hüseyin Derin'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı koca tutuklandı.

'EVİN SATILMASINI KABUL ETMEYİNCE, HUZURUMUZ KALMAMIŞTI'

Eşini öldüren Hüseyin Derin'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, aşırı derecede borcu olduğunu, tapusu eşinin üzerinde olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini belirten Derin, "Ancak, Burcu kabul etmedi. Defalarca kez söylememe karşın hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı. Aynı evde, ayrı odalarda kalmaya başladık. Olay günü de alkol aldıktan sonra tekrar konuşmak için çalıştığı iş yerine gittim. Orada kendisine son kez 'Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim' dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkarıp, vurdum" dediği öğrenildi.

MEMLEKETİ MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yanda, Burcu Derin'in otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi ise bugün öğlen memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Mersinli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika

16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Öldürüldü - Son Dakika
