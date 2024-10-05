Boşanma Aşamasındaki Kadına AVM'de Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boşanma Aşamasındaki Kadına AVM'de Saldırı

Boşanma Aşamasındaki Kadına AVM\'de Saldırı

Mecidiyeköy'de boşanma aşamasındaki kadın, patronundan yevmiye alırken eski eşi tarafından saldırıya uğradı.

05.10.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MECİDİYEKÖY'DE 9 gün yanında çalıştığı patronundan yevmiyesini almak için AVM'ye gelen kadın, 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu, kendisini takip eden eşi tarafından saldırıya uğradı. Hem boşanma aşamasındaki eşine hem de patronuna saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 15 Ağustos'ta Mecidiyeköy'de AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yıldır şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Seyithan Taş'a (40) boşanma davası açan ve 2 yıldır ayrı yaşayan iki çocuk annesi Gülli Taş (33), Kazım A.'den iş istedi. 9 gün boyunca Kazım A.'nın yanında çalışan kadın iş bitimi, banka hesabının bloke olması nedeniyle yevmiyesini elden almak istedi.

EŞİNİ TAKİP EDİP AVM'DE SALDIRDI

Olay günü Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde oturduğu evinden çıkan kadın, patronu Kazım A. ile buluşmak için Mecidiyeköy'deki AVM'ye geldi. Burada ortak alandaki masada oturan kadın, patronundan 9 günlük yevmiyesini aldı. Gülli Taş tam kalkacağı sırada kendilerini cep telefonu ile kayda alan kocası Seyithan Taş tarafından saldırıya uğradı. Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı.

SALDIRGAN KOCA SERBEST BIRAKILDI

Etrafa küfür ve tehditler savuran Seyithan Taş ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gülli Taş kendisine saldıran eşinden şikayetçi olurken, emniyette ifadesi alınarak 'kasten yaralama' suçundan adli işlem yapılan Seyithan Taş, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR'

Gülli Taş, "Eşim Seyithan Taş 17 yıldır bana şiddet uyguluyor. Bu nedenden dolayı 2 senedir ayrılma aşamasındayız. Beni takip ediyor darbediyor, gittiğim iş yerlerini basıyor. Bütün işlerimden ediyor. Çocuklarımı darbedip annesi yaptı diyor. Geçici velayeti ona verilen çocuğumla görüşmeme engel oluyor. Birçok davadan yargılanıyor. Sadece ifadesi alınıp bırakılan bu şahıs beni öldürmekle tehdit ediyor. Kızımı arayıp anneni öldüreceğim, annen dışarıya çıktığı zaman haber ver diyor. Önünü kesiyor" dedi.

'YEVMİYEMİ ALMAYA GİTTİM, DARBETTİ'

Gülli Taş "En son çalıştığım işyerinden paramı almak için gittiğim yerde görüştüğüm şahısla aramda bir şey olduğumu düşünüp, şahsı ve beni darbediyor. Adam sadece 9 günlük yevmiyemi verdi. Bu şahıs kaçırdığı mallarda olan hakkımdan feragat etmemi istiyor. Ben devletimden sadece çocuklarımı ve güzel bir iş istiyorum. Çünkü girdiğim her işten adam çıkmamı sağlıyor. Gidip onlara iftira atıp beni de darbediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mecidiyeköy, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Şiddet, Hukuk, Medya, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Kadına AVM'de Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:29 Fatih’teki çifte cinayette kan donduran detay Fatih'teki çifte cinayette kan donduran detay
15:40 Şanlıurfa’da bir ilk Kadın otobüs şoförü görevine başladı Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:21 Beyoğlu sapıklarından birinin ’ahlak’ paylaşımı “pes artık“ dedirtti Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti
15:18 Hamsilere adım adım takip Hamsilere adım adım takip
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 13:38:16. #1.13#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Kadına AVM'de Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement