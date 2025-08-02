ÇADIR KURARKEN YAKALANDI
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Somun'u tabancayla vurarak öldüren, olaya müdahale etmek isteyen görevli bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayan şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Kent merkezine yakın noktada boş arazide kamp çadırı kurmak istediği esnada yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Fatih TURAN/ TRABZON,
Son Dakika › Güncel › Boşanma Aşamasındaki Koca, Eşini Vurup Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?