Bosch Ev Aletleri ve İstanbul Modern İş Birliğiyle Gerçekleştirilen \'Bir Hayalin İzinde\' Projesi Tanıtıldı

Güncel

Bosch Ev Aletleri (BHS) ve İstanbul Modern iş birliğiyle gerçekleştirilen "Bir Hayalin İzinde" projesinin tanıtımını İstanbul Modern'de yapıldı.

Proje ile kız öğrencilerin yaratıcı ve cesur rol modelleri olabilecek akademisyenlerle, sanat tarihçileriyle ve sanatçılarla buluşması hedefleniyor.

BSH Türkiye CEO'su Alper Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu belirterek, "Birkaç ay evvel startını verdiğimiz, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla lansmanını bugüne bıraktığımız, o günden bugüne de çok pozitif ilerleyen bir proje. Bosch Ev Aletleri olarak, bizim açımızdan özellikle kızlarımızı birer birey olma yolunda desteklemek ve onların içindeki potansiyeli topluma pozitif anlamda katkı sağlayacak şekilde ortaya çıkarmak çok önemli." dedi.

Şengül, projenin İstanbul Modern iş birliğiyle hayata geçtiğine işaret ederek, "Tabii ki bu bir başlangıç. Bizim için uzun bir yolculuk. Bu şekilde fırsat eşitliğini hem evin içinde hem sanat yoluyla evin dışında desteklemeye devam edeceğiz. Bu projenin yanında her zaman kızlarımızı pozitif anlamda destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yeni nesillerin daha eşitlikçi yetişmesine imkan sağlayacak çok kıymetli bir proje"

BSH Türkiye Kıdemli Pazarlama Müdürü Özlem Koçdar da Bosch Ev Aletleri olarak ev içinde eşit iş bölümünü teşvik ettiklerini dile getirdi.

İstanbul Modern ile yapılan proje ile evin dışına da adım attıklarını vurgulayan Koçdar, şunları kaydetti:

"Eşitliğin her alanda olması gerektiğine inanan iki kuruluş olarak yollarımız kesişti. Bu uzun bir yolculuk. Biz inanıyoruz ki kamuda ve sosyal hayatta kadın ve erkeğin eşitliğini göreceğimiz yıllar yakındır. Çok küçük gibi görünen ama yeni nesillerin daha eşitlikçi yetişmesine imkan sağlayacak çok kıymetli bir proje. Bu projenin içinde imkanı olmayan kızlarımız var. İmkanlarınız olsa dahi erişemeyeceğiniz kaliteli ve benzersiz bir iş. Akademisyenlerle lisedeki kızlarımızı bir araya getiriyoruz."

Proje ile kız çocuklarının hayatına dokunduklarını ve kız çocuklarının önlerinde muazzam kapılar açıldığını aktaran Koçdar, katılımcı kızların sanat tarihi kitaplarında kendi isimlerini görmeyi hayal ettiğini söyledi.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ise 2004'ten bugüne İstanbul Modern'in eğitim programlarına verdiği önemin altını çizerek, "Bu projeyi sanat eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlarımız için hazırladık." diye konuştu.

Etkinlikte İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol da kısa bir konuşma yaptı.

"Bir Hayalin İzinde" projesi

Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerindeki devlet okullarında 40 kız öğrenci çeşitli eğitimler alıyor.

Genç kızların sanatsal ifade becerilerini güçlendirmelerine, yaratıcı ve yenilikçi bakış açıları geliştirmelerine aracı olan projede Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün ve Doç. Dr. Seda Yavuz ile yönetilen "Çağdaş Sanat Tarihi Dersleri", yapıt inceleme çalışmaları ve sanatçıların izinde atölyeler, sanatçılardan branş dersleri ve sanatçılarla seminer ve atölyeler düzenleniyor.

Bu yıl haziran ayına kadar devam edecek projenin gelecek yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor.