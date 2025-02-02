Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Konya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Konya'yı ziyaret etti

Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Konya\'yı ziyaret etti

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Konya'yı ziyaret etti.

02.02.2025 12:16
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Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Konya'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen Zvizdic, Ankara'daki programının ardından beraberindeki heyetle Konya'ya geçti.

Zvizdiç, Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Aliya İzzetbegoviç Camisi Güzelleştirme ve İmar Derneği'ni ziyaret eden Zvizdiç, Aliya İzzetbegoviç Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (AKSED) Başkanlığı görevini de yürüten İbrahim Günay'dan bilgi aldı.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Zvizdic, yaklaşık yirmi yıl önce ilk kez Konya'ya geldiğini ifade ederek, "Bizim kalplerimiz bir, en büyük zenginliğimiz de bu, dinen ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız. Konya ve Bosna-Hersek arasında doğrudan uçak seferlerinin gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. En kısa sürede Konya ile Saray Bosna arasında direk uçuşları başlatma niyetindeyiz." dedi.

Türkiye ve Bosna-Hersek arasında ekonomik, kültür, eğitim ve sosyal alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine değinen Zvizdiç, "Türkiye ile ilişkilerimizde her daimde daha da iç içe olacağız. Bilge Kral'ın ismini sürekli andığınız içinde ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Meclis Başkanı Zvizdiç'e Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Bosna Hersek Fahri Konsolosu Ercan Uslu eşlik etti.

Kaynak: AA

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