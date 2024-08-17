Bosna-Hersek'te 30. Saraybosna Film Festivali Başladı - Son Dakika
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Bosna-Hersek'te 30. Saraybosna Film Festivali Başladı

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Bosna-Hersek'te bu yıl 30.'su düzenlenen Saraybosna Film Festivali, kırmızı halı töreniyle başladı. Festivalde Türkiye'den 4 film yer alacak ve Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü için 53 film yarışacak.

17.08.2024 00:19
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- Bosna-Hersek'te 30. Saraybosna Film Festivali başladı

SARAYBOSNA - Bosna-Hersek'te bu yıl 30.'su düzenlenen Saraybosna Film Festivali bu akşam Ulusal Tiyatro'da düzenlenen kırmızı halı töreniyle kapılarını sinemaseverlere açtı.

Bosna-Hersek'te 1995 yılında Saraybosna kuşatma altındayken başlayan ve Balkanların önde gelen film festivallerinden biri olan Saraybosna Film Festivali başladı. Ulusal Tiyatro'da düzenlenen törenle kapılarını sinemaseverlere açan festivalin açılışında konuşan Festival Direktörü Jovan Marjanovic, "Maalesef, bugün içinde bulunduğumuz dünya, festivalin kurulduğu dönemden daha iyi değil. O dönemde hayal ettiğimiz gibi bir dünya da değil. Tecrübelerimiz, eğer barışın hakim olmasını istiyorsak, geçmişin yansımalarının son derece önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Festival ekibine ve destekçilerine teşekkür eden Marjanovic, "Bu yıl da Saraybosna'da sinemanın güzelliğini kutlayalım" diye konuştu.

Festivalde Türkiye'den 4 film yer alacak

Festivalin açılışı, Bosnalı Oscar ödüllü yönetmen Denis Tanovic'in dünya prömiyerini gerçekleştiren "Nakon ljeta" (Yazdan Sonra) adlı filmi ile yapıldı. 23 Ağustos'a kadar devam edecek olan Saraybosna Film Festivali'nde 70 ülkeden 247 film ile dizi gösterilirken, Türkiye'den de 3 kategoride 4 film yer alacak. Amerikalı yıldız Meg Ryan ise 1998 yapımı "Mesajınız Var" adlı romantik komedi filminin özel gösterimine katılacak. Ünlü oyuncu, 1999 yılında 5. Saraybosna Film Festivali'nde gösterimi yapılan filmi, aynı yerde izleyicilere sunacak. Saraybosna'nın Kalbi Ödülü için de 53 film yarışacak.

Filistinli yönetmene "Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü"

Festivalin açılışı gecesinde Filistinli yönetmen Elia Suleiman'a film sanatına olağanüstü katkılarından ötürü Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü takdim edildi. Ödül töreni çerçevesinde konuklara Suleiman'ın seçilmiş yapıtlarından kesitler gösterildi. Ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada Suleiman, "Bu, Saraybosna'nın Kalbi'ni almak için gerçekten doğru bir an. Çünkü Jovan Marjanovic'in de söylediği üzere, zor zamanlarda yaşıyoruz ve sinemanın dünyayı daha az şiddetin olduğu bir yer haline getirmesini sağlamalıyız. Kalplerimizi ve sevgimizi paylaşmamız gerekiyor" dedi.

Bu yıl Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'ne layık görülenler arasında ayrıca Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan, oyuncu John Turturro ve Amerikalı yönetmen, senarist ve yapımcı Alexander Payne de yer aldı.

Nuri Bilge Ceylan da Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'ne layık görülmüştü

Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'nün daha önceki sahipleri arasında Tim Roth (2019), Nuri Bilge Ceylan (2018), Oliver Stone (2017), Robert de Niro (2016), Danis Tanovi ve Angelina Jolie gibi isimler yer almıştı.

Bosna-Hersek\'te 30. Saraybosna Film Festivali Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bosna-Hersek'te 30. Saraybosna Film Festivali Başladı - Son Dakika

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