Boyabat, Durağan ve Ayancık'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boyabat, Durağan ve Ayancık'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

18.03.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ve Durağan ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Boyabat Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Faruk Akyol tarafından konulan çelenklerden sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Buradaki törenin ardından Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler, Boyabat Şehitliği'ndeki şehit kabristanlarını ziyaret ederek, dua edip karanfil bıraktı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ise Türk Telekom Fen Lisesi, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Vilayet Hizmetler Birliği Anaokulu öğretmen ve öğrencilerince şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi sunuldu.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

Durağan

Durağan ilçesinde Kaymakamlık Meydanı'nda yapılan program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan ve bareraberindekiler, daha sonra ilçedeki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Ziyarette şehitler için dua eden katılımcılar, mezarlara çiçek bıraktı.

Ayancık

Ayancık ilçesinde Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Şehitlik Anıtı'na çelenk konuldu.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından sona erdi.

Ayancık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programda ise günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunarak, gösteriler yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Sinop, Son Dakika

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak

16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:58
Guardiola’nın gömleği olay oldu
Guardiola'nın gömleği olay oldu
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
14:18
Japonya elektronik harp uçağını test etti İlk günden büyük tartışma çıktı
Japonya elektronik harp uçağını test etti! İlk günden büyük tartışma çıktı
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:38:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.