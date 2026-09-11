Boyabat Kaymakamlığına atanan Ömer Özbay, Vali Özarslan'dan sonra göreve başladı
İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Sinop'un Boyabat Kaymakamlığına atanan Ömer Özbay, görevine başladı. Özbay, Vali Mustafa Özarslan tarafından kabul edildikten sonra kaymakamlık binasına geçerek çalışanlara teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Sinop'un Boyabat Kaymakamlığına atanan Ömer Özbay, görevine başladı.
Vali Mustafa Özarslan tarafından makamında kabul edilen Özbay, daha sonra kaymakamlık binasına geçti.
Burada kaymakamlık çalışanları tarafından karşılanan Özbay, çalışanlara teşekkür ederek görevine başladı.
Kaynak: AA
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