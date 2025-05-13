Boyraz: Medya Manipülasyonu ve Gazze Soykırımı - Son Dakika
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Boyraz: Medya Manipülasyonu ve Gazze Soykırımı

Boyraz: Medya Manipülasyonu ve Gazze Soykırımı

Turgut Alp Boyraz, Gazze'deki durumu aktarırken medya manipülasyonuna karşı farkındalık çağrısı yaptı.

13.05.2025 17:55
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Anadolu Ajansı (AA) Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, "Gazeteci Gözüyle Gazze'deki Soykırım ve İsrail'in Medyayı Manipüle Etme Yöntemleri" konulu konferansa katıldı.

Anadolu Genç İHH Kulübü tarafından Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Boyraz, gazeteci olarak görevlerinin yaşananları birebir, doğru bir şekilde aktarmak olduğunu söyledi.

Haberi ana akım medyada okutacak, insanların dikkatini çekecek bir şekilde habercilik geliştirmeye çalışmak gerektiğini anlatan Boyraz, şöyle konuştu:

"Bütün bu yayınladığımız haberler de tarihin çöplüğüne gitmez de yine gitmesin diye, arşivlerde kalmasın diye tıpkı bizim yaptığımız gibi 'Kanıt' kitabında olduğu gibi kitaplaştırmak, belgesellerini çekmek, insanlar üzerinden hikayesini yazmak ki tıpkı Yahudilerin 'bir daha asla' diyerek bir farkındalık oluşturup Avrupa'da yeniden bir Yahudi katliamı yaşanmasının önüne geçtikleri gibi bizim de bölgede, Filistinlilerin ya da başka bir halkın bu hastalıklı zihin tarafından katledilmesini önlemek için bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor."

Turgut Alp Boyraz, İsrail'in Orta Doğu'da güçlü bir ülke istemediğini dile getirdi.

"Bu sebepten dolayı bu farkındalığı yaymak, bu mücadeleyi vermek sadece Filistinliler için değil hem bölge hem de insanlık için zaruri bir durum olduğunu düşünüyorum." diyen Boyraz, şunları kaydetti:

"Doğuda alternatif medya bence yetersiz değil. Anadolu Ajansı'na, Al Jazeera'ya çok kıymet veriyorum. Uluslararası batılı kuruluşlar karartma uygularken Gazze'den bir satır bile geçmezken Anadolu Ajansı, Al Jazeera, sosyal medya ve diğer farklı bazı kuruluşlar verince bu sefer BBC'nin sahibi olduğu İngiltere'deki insanlar kendi yayın kuruluşlarını dönüp sorgulamaya başladılar. BBC'de bültenlerinde Filistin'e, orada yaşananlara Gazze'de yaşananlara daha fazla yer vermeye başladı."

Boyraz'a konuşmasının ardından teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Medya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boyraz: Medya Manipülasyonu ve Gazze Soykırımı - Son Dakika

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