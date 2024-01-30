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Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ firması tarafından duyurulan iptal kararı, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarını etkileyecek.

Çanakkale\'de olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
30.01.2024 - 15:00,
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ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
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