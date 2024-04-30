Bozkır'da Yeni Nesil KOP Atölyeleri Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bozkır'da Yeni Nesil KOP Atölyeleri Açıldı

Bozkır\'da Yeni Nesil KOP Atölyeleri Açıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle oluşturulan 'Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan yetkililer, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

30.04.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle oluşturulan "Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri"nin açılışı gerçekleştirildi.

Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, bilim ve teknolojideki olumlu gelişmelerin her geçen gün arttığını vurguladı.

İlkokuldan itibaren öğrencilere gelişen ve değişen dünyaya yönelik eğitimler verilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, "Yaratıcılık ve inovasyon, analitik ve eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliğini öğrencilere öğretmemiz gerekmektedir. Yazılım ve tasarım, ahşap, müzik, spor, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) atölyeleri ile öğrencilerimize 21. yüzyıl bilgi becerilerini kazandırmak, öğrenciler arasında iş birliğini sağlayarak etkileşimli öğrenme programı oluşturmak, eğitimin duraksamayan bir süreç olduğunu aktarmak, öğrencilerimizin bilişim araçlarını bilinçli kullanarak hayal ettiği bir tasarıyı ortaya koyabilme, analitik ve 3 boyutlu düşünme becerilerini geliştirmek, problem çözme ve eleştirel düşünme yetisi kazandırmak, literatür tarayarak yeni bilgiler üretmelerini sağlamak, farklı ihtisas alanlarında da araştırma yapmalarına imkan sunmak ve özgün çıktılar üretmelerini sağlamak, bilişsel, fiziksel ve duygusal yönlerini geliştirip özgüvenli, donanımlı, yaratıcı ve öngörülü bireyler yetiştirerek uzay ve teknoloji çağına uyum sağlamak, hem psikomotor becerilerini hem de duyusal becerilerini geliştirmek, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya geçirmek, eğitim hayatlarında başarıya ulaşmaları için kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir." diye konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri kapsamında oluşturulan sınıfların öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını, özgüvenli, donanımlı, uzay ve teknoloji çağına hazırlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacağını belirtti.

Törene Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Güneysınır Kaymakamı Oğuz Yiğit, Hadim Kaymakamı Ramazan Cihangir, Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, KOP Kalkınma Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Kasım Akyol, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozkır, Konya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkır'da Yeni Nesil KOP Atölyeleri Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 17:37:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bozkır'da Yeni Nesil KOP Atölyeleri Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement