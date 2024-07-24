Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve Merkez Kasımpaşa Camii Dernek Başkanı Osman Tekeli ile bir araya geldi

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ve ardından Merkez Kasımpaşa Camii Dernek Başkanı Osman Tekeli ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Yasin Özdemir, Başkan Bakkalcıoğlu ile görüştü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Özdemir'e nazik ziyareti nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu ardından Merkez Kasımpaşa Camii Dernek Başkanı Osman Tekeli ve beraberindeki cami hocası Ziyaettin Ünal ile görüştü. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Osman Tekeli, Başkan Bakkalcıoğlu'na Atatürk portresi hediye etti. Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin sonunda misafirlerine ziyaretleri için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.