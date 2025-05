Bozüyük Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Program

(BİLECİK) - Bozüyük Belediyesi'nin "Anneler Günü Eğlencesi"nde sanatçı Birsen sahne alırken; halk dansı gösterileri ve DJ performansları gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla "Anneler Günü Eğlencesi" düzenledi. 4 Eylül Hasan Ali Yücel Sosyal ve Kültürel Tesisi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı, CHP Kadın Kolları, CHP Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, şunları kaydetti:

"Kadına karşı şiddet, cinayet, tümünü esefle karşılıyorum"

"Anneler Günü deyince insanın kafası karışıyor, aslında her gün Anneler Günü olması lazım. Ne söyleyeceğini bilemiyor insan, ne diyebilirsiniz anneler için hangi kelimeler bunun karşılığı bilemiyorum. Yazarların, şairlerin bu konuda yazdıklarını şöyle bir gözden geçirince insan kendi düşündüğü gibi olduğunu anlıyor. Mesela diyor ki Can Yücel şairimiz 'Nasıl anlatabilirim ki seni, sana hissettiklerimi anne' diyor. O da benim gibi düşünmüş. Daha sonra annelerin çektikleri dertleri, tasaları her şeyini düşününce şu mısralar geliyor insanın aklına '9 ay boyunca koynunda gezdirdi, ne cefalar çekti, ne etti anam' diyen Aşık Veysel, rahmetle anıyoruz. Ama galiba en samimisini, en sadesini Nazım Hikmet söylemiş. Demiş ki mısralarında; 'Kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle, anamız, bacımız, yarimiz.' Evet Nazım Hikmet'in bu dizeleriyle annelerin hepsinin kadın olduğunu idrak etmiş oluyoruz. Şöyle tamamlamak istiyorum; kadına karşı şiddet, cinayet, tümünü esefle karşılıyorum. Bunu buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ama güzel bir günde, güzel bir eğlencede olacaksınız değerli kadınlarımız. Burada ilk önce bizlere Mustafa Kemal Atatürk'ü doğurarak, bizlerin geleceğini güvence altına aldıran Zübeyde Hanım'ı anmak istiyorum. Daha sonra bütün şehit annelerimizin, tüm annelerin, hepinizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum."

Bakkalcıoğlu'nun konuşmasının ardından Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Balkanika Halk Oyunları Topluluğu gösteri yaptı. Beğeniyle izlenen halk oyunlarının devamında ise sevilen ses sanatçısı Birsen sahne aldı. Programın son bölümünde de DJ performansı yer aldı.

Bakkalcıoğlu'nun eşi Merih Bakkalcıoğlu, programda Balkanika Halk Oyunları Topluluğu gösterilerinin ardından ekibe çiçek ve hediye takdiminde bulunarak etkinliğe katılımları dolayısıyla teşekkür etti. Merih Bakkalcıoğlu, ses sanatçısı Birsen'e de teşekkür ederek çiçek takdim etti.