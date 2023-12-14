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BP İsrail ile doğal gaz arama işbirliği nedeniyle protesto edildi - Son Dakika
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BP İsrail ile doğal gaz arama işbirliği nedeniyle protesto edildi

İngiliz enerji şirketi BP, İsrail ile Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yaptığı gerekçesiyle Londra'da protesto edildi. Protestocular, şirketin işgal edilmiş topraklarda faaliyet göstermesini ve soykırımı körüklemesini eleştirdi.

BP İsrail ile doğal gaz arama işbirliği nedeniyle protesto edildi
14.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 14:40
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İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), İsrail'le Gazze açıklarında doğal gaz arama işbirliği yaptığı gerekçesiyle başkent Londra'da protesto edildi.

BP'nin Londra'daki merkezi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze açıklarında doğal gaz arama lisansı verdiği 6 firma arasında yer alan şirketi protesto etti.

"İşgal edilmiş ve çalınmış topraklarda petrol ve doğal gaz aramak kurumsal değer ve etik değerlerinizle nasıl örtüşüyor?" ve "BP soykırımı körüklüyor" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, yerel saatle 08.30'da şirket merkezinin önünde toplanarak girişleri kapattı.

Protestocular "Kazancınız kana bulandı", "BP'yi kapatın" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Eylemi organize eden Fossil Free London grubunun açıklamasına göre eylem, Filistinlilerin sesini duyurmak, iklim değişikliğine dikkati çekmek ve "iklim sömürgeciliğine" işaret etmek için BP çalışanlarının işe giriş saatinde düzenlendi.

Kaynak: AA
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