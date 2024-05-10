Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 107'ye Çıktı - Son Dakika
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Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 107'ye Çıktı

Brezilya\'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 107\'ye Çıktı

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye, kaybolanların sayısı ise 136'ya yükseldi. Yaralıların tedavi altına alındığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Felaket durumu ilan edilen bölgede binlerce kişiye hala elektrik ve internet hizmeti verilememekte olup, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

10.05.2024 07:25
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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye, kaybolanların sayısının 136'ya çıktığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 107'ye, kayıpların sayısının 136'ya çıktığı belirtildi.

Yaralı 374 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Yerel basına göre, halen binlerce kişiye elektrik ve internet hizmeti verilemiyor; ölü sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, bir itfaiye erinin hayatını riske atarak sel bölgesinde mahsur kalan çok sayıda köpeği kurtardığı görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Felaket durumu ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 107'ye Çıktı - Son Dakika

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