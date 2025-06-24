Brezilya'dan Orta Doğu'ya Endişe Mesajı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümeti, Orta Doğu'da askeri gerilimlerin tırmanmasından "endişe" duyduğunu belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere ilişkin basın bildirisini paylaştı.

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırıların "şiddetle" kınandığı ifade edilen bildiride, "Brezilya, Orta Doğu'daki askeri gerilimin tırmanmasından derin endişe duymakta; İsrail'in ve son olarak ABD'nin, İran'ın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal eden nükleer tesislere yönelik saldırılarını şiddetle kınamaktadır." denildi.

Bildiride, nükleer tesislere yönelik her türlü saldırının Birleşmiş Milletler Şartı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) kurallarının açık ihlalini teşkil ettiği vurgulanarak, bu tür saldırıların sivil halkın yaşamını ve sağlığını ciddi şekilde tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Her türlü nükleer silahlanmanın ve yayılmanın kesin bir dile reddedildiği hatırlatılan bildiride, "Yoğun nüfuslu alanlara yönelik karşılıklı saldırıları kınıyoruz. Bu saldırılar, giderek artan can kayıplarına ve hastaneler de dahil olmak üzere sivil altyapının tahrip olmasına yol açmaktadır. Oysa bu tür sağlık tesisleri, uluslararası insancıl hukuk tarafından özel olarak korunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, tüm taraflara azami itidal çağrısı yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Brezilya, şiddet sarmalına son verecek ve barış müzakerelerine zemin hazırlayacak acil bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurgulamaktadır. Süregelen askeri tırmanış, yalnızca Orta Doğu'da değil, küresel ölçekte barış ve istikrarı tehdit etmekte; aynı zamanda nükleer silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesine yönelik uluslararası sisteme onarılamaz zararlar verebilecek potansiyeldedir."