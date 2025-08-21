Brezilya'dan Yabancı Yaptırımlara Uyarı

RİO DE JANEİRO, 21 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, ABD'nin Magnitsky Yasası kapsamında uyguladığı yaptırımları hayata geçiren bankaların ülkede cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Moraes çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer bankalar yabancı ülkeye ait bu yasayı ülke içinde uygulamaya karar verirlerse iç hukuk kapsamında cezalandırılabilirler" dedi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Flavio Dino da daha önce yabancı hükümet kararlarının, Yüksek Mahkeme tarafından açıkça onaylanmadıkça Brezilya'da hukuki geçerliliği bulunmadığını vurgulamıştı.

Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası, Washington yönetiminin insan hakları ihlalleri veya yolsuzlukla suçladığı yabancı bireylere yaptırım uygulama yetkisi veriyor. Bu yaptırımlar arasında malvarlıklarının dondurulması, kredi kartlarının iptali ve seyahat yasakları yer alıyor.

Söz konusu yaptırımlar, iki ülkede faaliyet gösteren bankaların, Brezilya mahkemelerinin kararları ile ABD yaptırımları arasında kalabileceği yönündeki endişeleri artırdı.