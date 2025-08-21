Brezilya'dan Yabancı Yaptırımlara Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Brezilya'dan Yabancı Yaptırımlara Uyarı

21.08.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Yüksek Mahkemesi, ABD yaptırımlarını uygulayan bankaların cezai yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtti.

RİO DE JANEİRO, 21 Ağustos (Xinhua) -- Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, ABD'nin Magnitsky Yasası kapsamında uyguladığı yaptırımları hayata geçiren bankaların ülkede cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Moraes çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer bankalar yabancı ülkeye ait bu yasayı ülke içinde uygulamaya karar verirlerse iç hukuk kapsamında cezalandırılabilirler" dedi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Flavio Dino da daha önce yabancı hükümet kararlarının, Yüksek Mahkeme tarafından açıkça onaylanmadıkça Brezilya'da hukuki geçerliliği bulunmadığını vurgulamıştı.

Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası, Washington yönetiminin insan hakları ihlalleri veya yolsuzlukla suçladığı yabancı bireylere yaptırım uygulama yetkisi veriyor. Bu yaptırımlar arasında malvarlıklarının dondurulması, kredi kartlarının iptali ve seyahat yasakları yer alıyor.

Söz konusu yaptırımlar, iki ülkede faaliyet gösteren bankaların, Brezilya mahkemelerinin kararları ile ABD yaptırımları arasında kalabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Brezilya, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'dan Yabancı Yaptırımlara Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:37:15. #7.13#
SON DAKİKA: Brezilya'dan Yabancı Yaptırımlara Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.