Brezilya, Gazze\'ye 11 Ton Gıda Malzemesi Gönderdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın talimatıyla Gazze'ye ulaştırılmak üzere 11 ton gıda malzemesi gönderildi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Gazze'ye gönderilen 11 ton gıda malzemesi Brezilya Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Mısır'ın El- Ariş kentine ulaştı.
Lula da Silva'nın talimatıyla gönderilen gıda kolilerinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edileceği oradan da Gazze'ye aktarılacağı kaydedildi.
Yardım malzemelerinin maliyetinin Topraksız İşçiler Hareketine (MST) bağlı çiftçilerce ve Brezilya İşbirliği Ajansı koordinasyonunda sağlandığı bildirildi.
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