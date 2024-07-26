Brezilya Hükümeti, Japon Göçmenlere Yapılan Zulümler İçin Özür Diledi - Son Dakika
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Brezilya Hükümeti, Japon Göçmenlere Yapılan Zulümler İçin Özür Diledi

Brezilya hükümeti, 2. Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında ülkedeki Japon göçmenlere yapılan zulümler nedeniyle ilk defa özür diledi. Devlet Başkanı Lula da Silva hükümeti, Japon göçmenlerin evlerinden çıkarılması ve göçmen toplumundaki huzursuzluk nedeniyle Anchieta Adası'nda hapsedilenlere yönelik kötü muameleler için özür diledi. Bu özür, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanlığı'nın Af Komisyonu tarafından incelenen siyasi zulümler araştırması kapsamında gerçekleşti.

26.07.2024 12:59
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Brezilya hükümeti, Japonya'dan, 2. Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında ülkedeki Japon göçmenlere yapılan zulümler nedeniyle ilk defa özür diledi.

Kyodo News'in haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hükümeti, Santos şehrindeki Japon göçmenlerin evlerinden çıkarılması ve 2. Dünya Savaşı sonrasında göçmen toplumundaki huzursuzluk nedeniyle Anchieta Adası'nda hapsedilenlere yönelik kötü muameleler nedeniyle düzenlenen törende özür diledi.

Af Komisyonu Başkanı Enea de Stutz e Almeida, burada yaptığı konuşmada, öne eğilerek Japonca "Brezilya hükümeti, atalarınıza yapılan zulümden ötürü af diliyor." dedi.

Söz konusu iki olay, hükümetin bir danışma kurumu olan İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bakanlığının Af Komisyonunca incelendi.

Komisyon, ülkede savaş sonrası askeri rejim dönemindeki yapılan siyasi zulümleri araştırıyor.

Ne olmuştu?

Brezilya, 20. yüzyılın başlarında Japonların göç ettiği yerlerden biriydi.

1943'te Brezilya'nın, müttefiklere katılıp Tokyo ile diplomatik bağlarını kesmesinin ardından yaklaşık 6 bin 500 Japon, evlerini terk etmeye zorlanarak, kamplara veya iç bölgelere yerleştirilmişti.

ABD ve Kanada hükümetleri de 2. Dünya Savaşı sırasında Japon asıllı kişilerin enterne edilmesinden ötürü özür dilemişti.

2022'nin başlarında, benzer bir özür çağrısı, o zamanki Başkan Jair Bolsonaro liderliğindeki sağcı hükümet tarafından reddedilmişti.

Kaynak: AA

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