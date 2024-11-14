Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne Bombalı Saldırı - Son Dakika
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Brezilya Yüksek Mahkemesi'ne Bombalı Saldırı

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Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin önünde bomba yüklü araç ve canlı bomba saldırısı gerçekleşti.

14.11.2024 11:23
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- Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınlarında çifte bombalı saldırı

BRASILIA - Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınındaki bir otoparkta bomba yüklü araç infilak ederken, mahkeme binasına girmeye çalışan canlı bomba da bina önünde kendini patlattı.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da G20 Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde art arda bombalı saldırı gerçekleştirildi. Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınlarında bulunan bir otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ederken, saniyeler sonra mahkeme binasının önünde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Federal Bölge Vali Yardımcısı Celina Leao yaptığı açıklamada, "İlk bilgiler saldırganın Yüksek Mahkemeye girmeye çalıştıktan sonra patlayıcılarla kendini öldürdüğünü gösteriyor" dedi. Leao, bomba yüklü aracın saldırgana ait olduğunu ve saldırganın tek başına hareket edip etmediğinin henüz bilinmediğini aktardı.

Polis, saldırganın kimliğini henüz tespit edemediklerini ifade ederken, bölgeye patlayıcı imha robotu ile bomba imha ekibi gönderildi. Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, patlamaların ardından yargıçların hızlı bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

G-20 Liderler Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janeiro'daki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenecek.

Brezilya Yüksek Mahkemesi\'ne Bombalı Saldırı
Kaynak: İHA

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