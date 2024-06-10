BRICS Dışişleri Bakanları Nijniy Novgorod'da Toplandı - Son Dakika
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BRICS Dışişleri Bakanları Nijniy Novgorod'da Toplandı

BRICS Dışişleri Bakanları Nijniy Novgorod\'da Toplandı

Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Nijniy Novgorod kentinde toplandı. Toplantıda BRICS bünyesindeki işbirliği, küresel ve bölgesel meseleler ile birliğin gelişmekte olan ülkelerle diyaloğuyla ilgili konular ele alınacak.

10.06.2024 15:15
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Rusya'nın dönem başkanlığını yaptığı BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Nijniy Novgorod kentinde toplandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijniy Novgorod'taki BRICS toplantısı, mayısta helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın anısına saygı duruşuyla başladı.

Toplantıya katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, burada yaptığı konuşmada, BRICS'in genişlemeye devam ettiğini belirterek, "Bu, çok kutuplu dünya düzeninin oluşması sürecinin kanıtı. Küresel açıdan önemli siyasi kararların alınmasına yönelik Güney ve Doğu devletlerin yer aldığı yeni merkezler oluşuyor. Bu ülkeler, devletlerin egemen eşitliğine ve medeniyet çeşitliliğine dayanan daha adil bir düzeni savunuyorlar." dedi.

ABD ve müttefiklerinin, yatırım ve şantaj yoluyla çok kutuplu dünya düzeninin oluşumunu engellemeye çalıştığını kaydeden Lavrov, Rusya'nın adil dünya düzeninin oluşmasından yana olduğunu dile getirdi.

Lavrov, "BRICS, eşit işbirliği ilkesinin sözde değil fiilen uygulandığı bir birlik. BRICS'in, küresel sorunların çözümü sürecindeki rolünün giderek artacağından eminim. Bunu, BRICS'e ilgi gösteren ülke sayısının artışı kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

BRICS toplantısı, yarın BRICS üyesi olmayan ülkelerden bakanların katılımıyla genişletilmiş formatta devam edecek. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.

Toplantıda BRICS bünyesindeki işbirliği, küresel ve bölgesel meseleler ile birliğin gelişmekte olan ülkelerle diyaloğuyla ilgili konular ele alınacak.

BRICS'in oluşumu

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BRICS Dışişleri Bakanları Nijniy Novgorod'da Toplandı - Son Dakika

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