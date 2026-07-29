Brüksel'de Irkçı Saldırıya Müdahale Eden Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Brüksel'de Irkçı Saldırıya Müdahale Eden Adam Hayatını Kaybetti

Brüksel\'de Irkçı Saldırıya Müdahale Eden Adam Hayatını Kaybetti
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Driss Atouane, tramvayda ırkçı sözlü saldırıya müdahale ederken öldü. Ailesi adalet bekliyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, tramvayda bir kadına yönelik ırkçı ve İslamofobik sözlü saldırıyı engellemeye çalışırken uğradığı saldırıda hayatını kaybeden 54 yaşındaki Fas kökenli esnaf Driss Atouane, yakınlarının anlattığına göre haksızlığa karşı duran ve yardımsever kişiliğiyle tanınan bir insandı.

Atouane'nin ağabeyi Yahya Atouane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin tramvayda Faslı bir kadına yönelik şiddet ve nefret içerikli sözlü saldırıya müdahale etmek istediğini belirterek, "Kardeşim kadını savunmaya çalıştı. Olaylar bu sırada yaşandı." dedi.

Kardeşinin bir kadının özgürlüğünü savunurken hayatını kaybettiğini dile getiren Yahya Atouane, "Kardeşim, bir kadının özgürlüğünü savunmak uğruna hayatını verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'da şiddet ve ırkçılığın hala varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Yahya Atouane, "Bu kabul edilebilir bir şey değil. Umarız adalet yerini bulur. Kardeşim için istediğimiz tek şey adaletin sağlanması." diye konuştu.

Yahya Atouane, çocukları ve tüm aile bireylerinin büyük şok yaşadığını belirterek, kardeşi Driss Atouane'nin Brüksel'de toprağa verileceğini bildirdi.

"Mükemmel bir insandı"

Atouane ve ailesini yıllardır tanıyan ve onlarla çalışan işletmeci Yener Güler ise "Sadece kendisi değil bütün ailesi mükemmel insanlar." diye konuştu.

Güler, hala şokta olduğunu belirterek, "Gerçekten mükemmel bir insandı." dedi.

Atouane'nin her zaman haksızlığa karşı duruş sergilediğine işaret eden Güler, "Benim çayımı çok severdi. Aile gibiydik." dedi.

Güler, Atouane'nin Belçika'da bir kahraman olarak görülmesini hak ettiğini söyledi.

"Hükümet ve polis daha fazlasını yapmalı"

Aynı mahallede bir kafede çalışan Valeria Amen, Atouane'nin sabah kahvelerini kendi işletmelerinde içtiğini anlattı.

Atouane'nin güler yüzlü ve iyi bir insan olduğunu belirten Moldovalı Amen, bu saldırı sonrasında kendisinin de korktuğunu dile getirdi.

Amen, "Bir kız olarak ben de sabahları işe gelmek için tramvaya binerken korkuyorum. Moldova'da bu tür ırkçı saldırılar çok yaygın değil." ifadelerini kullandı.

Çok üzgün olduğunu ifade eden Amen, Belçika hükümeti ve polisinin böyle olayları engellemek için daha fazlasını yapması gerektiğini vurguladı.

"Olayın takipçisi olacağız"

Schaerbeek'te 2028'de görevi devralacak Sosyalist Partili (PS) Belediye Başkanı Hasan Koyuncu ise "Yaşanan hadise hiçbir şekilde kabul edilemez." vurgusunu yaptı.

Koyuncu, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bu olayın takipçisi olacağız. İslamofobik söylemlere ve ırkçılığa karşı zaten biz öteden beri mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizin de sonuna kadar devam edeceğini belirtmek isterim." diye konuştu.

Olay

Atouane, 23 Temmuz'da tramvayda bir kadına yönelik ırkçı ve İslamofobik sözlü saldırıya müdahale ettiği sırada saldırganın metal cisimle başına defalarca vurması sonucu ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Atouane, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay, Belçika'da geniş yankı uyandırırken, çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşmış ve saldırıyı kınamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Irkçı Saldırıya Müdahale Eden Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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