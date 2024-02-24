Brüksel'de Ukrayna Savaşı'nın 2. Yıl Dönümü Anma Töreni - Son Dakika
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Brüksel'de Ukrayna Savaşı'nın 2. Yıl Dönümü Anma Töreni

Brüksel\'de Ukrayna Savaşı\'nın 2. Yıl Dönümü Anma Töreni

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Lüksemburg Meydanı'nda toplanan kalabalık, AP'nin önünde Ukrayna milli marşını söyledi ve 30 metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı açtı. Törende AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini ve AB Komisyonunun soruşturma ve kanıt toplama sürecine verdiği desteği artırdığını belirtti. Parlamento binası önündeki direklere Ukrayna ve AB bayrakları asıldı ve dün akşam da tüm AB binalarına Ukrayna bayrağı yansıtıldı.

24.02.2024 17:45  Güncelleme: 17:48
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Lüksemburg Meydanı'nda toplanan kalabalık, AP'nin önünde Ukrayna milli marşını söyledi, 30 metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı açtı.

Törene katılan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini, AB Komisyonunun soruşturma ve kanıt toplama sürecine verdiği desteği artırdığını belirtti.

Parlamento binası önündeki direklere Ukrayna ve AB bayrakları asıldı. Dün akşam da tüm AB binalarına Ukrayna bayrağı yansıtılmıştı.

Kaynak: AA

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