Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.
Lüksemburg Meydanı'nda toplanan kalabalık, AP'nin önünde Ukrayna milli marşını söyledi, 30 metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı açtı.
Törene katılan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini, AB Komisyonunun soruşturma ve kanıt toplama sürecine verdiği desteği artırdığını belirtti.
Parlamento binası önündeki direklere Ukrayna ve AB bayrakları asıldı. Dün akşam da tüm AB binalarına Ukrayna bayrağı yansıtılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Brüksel'de Ukrayna Savaşı'nın 2. Yıl Dönümü Anma Töreni - Son Dakika
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