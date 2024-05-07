BŞEÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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BŞEÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

BŞEÜ Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını protesto etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri 'SayStop' yürüyüşüyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüşe BŞEÜ Rektörü, AK Parti İl Başkanı ve akademik-idari personel de destek verdi.

07.05.2024 13:32
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) öğrenciler, düzenledikleri "SayStop" yürüyüşüyle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Yerleşkedeki Bayraklı Yol'dan yürüyüşe başlayan grup, kortej halinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) önüne yürüdü.

Burada grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ziyattin Ünal, İsrail'in bölgede 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının artık soykırım haline geldiğini söyledi.

İsrail'in 35 bin civarında Filistinlinin ölümüne neden olduğunu vurgulayan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlığın yaşadığı acıları canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir. Egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan İsrail Devleti, artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır."

Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısıyla Filistin'de yaşananların uluslararası platformlara taşındığını, dünyanın çeşitli yerlerinde protesto gösterilerinin yapıldığını dile getirdi.

Bölgedeki insanlık dramına ABD'deki üniversite öğrencilerinin de tepki göstermeye başladığını kaydeden Ünal, "BŞEÜ öğrencileri olarak Gazze'de yaşananlara ve Doğu Türkistan'daki katliama karşı 10 binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne gerçekleştirdiğimiz SayStop eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi, Gazze ve Doğu Türkistan halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşe, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile akademik ve idari personel de destek verdi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BŞEÜ Öğrencileri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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