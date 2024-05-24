BŞEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 'Bir Damla Sağlık-2' etkinliği - Son Dakika
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BŞEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 'Bir Damla Sağlık-2' etkinliği

BŞEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu\'ndan \'Bir Damla Sağlık-2\' etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'Bir Damla Sağlık-2' etkinliğinde, tütün ürünlerinin zararları, pasif içicilik, eczacılık konusu ve ilk yardım örnekleri gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe üniversite yöneticileri, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

24.05.2024 14:55
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından "Bir Damla Sağlık-2" etkinliği gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetlerinde görevli Uzm. Dr. Hacer Koçoğlu, "Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim" konulu sunumunda, tütün ürünlerinin kullanımıyla ilişkili sağlık riskleri ve pasif içiciliğin tehlikeleri hakkında bilgi verdi.

Tütün kullanımının önlenmesi ve bırakılması üzerine yöntemlerden bahseden Koçoğlu, "Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için gerekli adımları atabileceksiniz." dedi.

Tıp Fakültesi ve İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tuğrul Zeytin ile İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Metin Karakuş, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) çalışmalarını ve arama kurtarma gönüllülüğünün önemini anlattı.

Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşah Çongur ile kentteki eczacılar tarafından eczacılık konusunda sunumun yapılmasının ardından Eczane Hizmetleri öğrencilerinin beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Muhammed Nazif Gümüş tarafından ilk yardım örnekleri maketler üzerinden uygulamalı olarak gösterildi.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından tasarlanan eğitici materyaller ve kostümler, BŞEÜ Anaokulu öğrencilerine sunumla anlatıldı.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Işık, İl Sağlık Müdürlüğü ve Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Bilecik, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BŞEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 'Bir Damla Sağlık-2' etkinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: BŞEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan 'Bir Damla Sağlık-2' etkinliği - Son Dakika
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