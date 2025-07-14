BTB Başkanı Matlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Matlı, mesajında Türk halkının 15 Temmuz gecesi gösterdiği destansı direnişin, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma iradesinin simgesi olduğunu belirtti.

Tam dokuz yıl önce, Türk milletinin iradesini yok saymak isteyen hain bir kalkışmayla karşı karşıya kalındığını hatırlatan Matlı, "O gece milletimizin her ferdi, hiçbir talimat beklemeden, ay-yıldızlı bayrağın etrafında kenetlenerek tarihe geçecek bir kararlılık sergiledi." ifadesini kullandı.

Matlı, 15 Temmuz'da sokakları, caddeleri, meydanları dolduran insanların Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıktığını vurguladı.

Ekonomik bağımsızlığın en az siyasi egemenlik kadar önemli olduğunu vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak bizler, bu bilinçle çalışıyor, üretiyor, istihdam sağlıyor ve ülkemizin kalkınma mücadelesine omuz veriyoruz çünkü biliyoruz ki güçlü bir Türkiye, ancak her alanda ayakta dimdik duran bir Türkiye'dir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, demokrasi uğruna can veren kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum."