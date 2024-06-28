Bu Hafta Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

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(ANKARA)- 28 Haziran'da sinema salonlarında 10 film vizyona giriyor.

İşte o filmler:

Sessiz Bir Yer: Birinci Gün

Film, New York'un aniden canavar istilasına uğramasını anlatıyor. Göremeyen canavarların her yere saldırdığı ve herkesi öldürdüğü şehirde hayatta kalmanın tek yolu, sessiz kalmak.

Tür: Dram, Korku, Gerilim

Yönetmen: Michael Sarnoski

Oyuncular: Lupita Nyang'o, Joseph Quinn, Alex Wolf

Bir Zamanlar Gelecek: 2121

Film, çevresel sorunlar nedeniyle yaşanmaz bir yer haline gelen dünyada, hayatta kalan bir grup insanın yaşam mücadelesini anlatıyor.

Tür: Dram, Bilim Kurgu

Yönetmen: Serpil Altın

Oyuncular: Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu

Yürüyen Şato

Anime, bir cadı tarafından kendisine büyü yapılan genç bir kadının bu büyüyü bozma serüvenini anlatıyor. Sophie, bir cadının yaptığı büyü ile doksan yaşında bir kadına dönüşür. Yaşlanan, çevresi tarafından tanınmayan ve eski haline dönme umudunu kaybeden Sophie, yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalır. Sophie, bu esnada Howl isimli yürüyen bir şatoda yaşayan bir büyücünün yanına yerleşir. Bu şatoda yaşayan cinlerden biri de Sophie ile aynı kaderi paylaşır. İkili, kendilerine yapılan kara büyünün etkisini yok etmeye çalışacaklardır. Bu sırada şatonun dışında patlak veren savaş ülkenin birlik ve beraberliğini tehdit etmektedir. İkili artık hem kendileri için hem de ülkeleri için canları pahasına savaşmak zorunda kalır.

Tür: Macera, Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Chieko Baishö, Takuya Kimura, Akihiro Miwa

Yakamoz

Yakamoz, mübadele nedeniyle göç etmek zorunda kalan bir ailenin yolculuğunu konu ediyor. 1924'teki Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi nedeniyle Kavalalı Balıkçı İsmail Reis ve ailesi, İç Anadolu Kasabası Gelveri'ye göç eder. Ancak onların kasabaya erken gelişi, henüz kasabadan ayrılmamış olan Rum çömlekçi Dimitrios ve ailesiyle bir süre aynı evi paylaşmak zorunda kalmalarına neden olur.

Tür: Dram, Tarihi

Yönetmen: Ali Kerem Gülermen

Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Engin Alkan, Nur Gürkan

Yüzyıl İleri

Kolya Gerasimov ve Alisa Selezneya farklı dünyalarda yaşayan iki gençtir. Kolya günümüz Moskova'sında yaşarken Alisa yüz yıl sonrasında yaşar. Sıradan bir adam olan Kolya, günlerini video oyunları oynayıp arkadaşlarıyla takılarak geçirir ve hayatta en son umursadığı şey gelecektir. Alisa ise geçmişten kurtulamaz, çocukken kaybettiği annesini bulmaya çalışır. Alisa ve Kolya'nın yollarının kesişmesiyle ikili kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur.

Tür: Macera, Aile, Bilim Kurgu

Yönetmen: Alexander Andryuschenko

Oyuncular: Alexander Petrov (II), Yuriy Borisov, Konstantin Khabenskiy

Şeyda

İranlı genç bir anne olan Shayda, altı yaşındaki kızı ile İran Yeni Yılı'nın ikinci haftasında Avustralya'daki bir kadın sığınma evine gider. Sığınma evinde güçlü kadın topluluğunun yardımıyla özgürlüklerini arayan Shayda ve kızı, çok geçmeden kendilerini kaçtıkları şiddetle karşı karşıya bulur.

Tür: Dram

Yönetmen: Noora Niasari

Oyuncular: Leah Purcell, Zar Amir Ebrahimi, Lucinda Armstrong Hall

La Hayde Maske

Film, bir maske fabrikasını soymaya çalışan acemi bir grubun başına gelenleri anlatıyor. Pandeminin ilan edildiği, herkesin maske aradığı ve kimsenin bulamadığı dönemde Rahmi, La Case de Papel'den etkilenerek, bir maske fabrikasını soymaya karar verir. Mahalle esnafından oluşan 9 kişilik grup planladıkları şeyi uygulamaya çalıştıklarında hesaba katmadıkları sonuçla karşı karşıya kalırlar.

Tür: Komedi

Yönetmen: Sefa Özçelik

Oyuncular: Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço

Reel İstanbul Organize

Film, Samatya'nın gecekondu mahallesinde yaşayan Turgay ve ailesinin yaşadıklarını konu ediyor. Turgay, günlerini kumar oynayıp, hırsızlık yaparak geçirir. Çocukluk arkadaşı olan Kinyas da tıpkı kendisi gibidir. Kumarhaneci Feramuz'a yüksek meblağda borçlanan iki arkadaş, ondan kaçar. Turgay ve Kinyas, kaçarken bir yandan da insanları dolandırırlar.

Tür: Komedi

Yönetmen: Bülent Orçin

Oyuncular: Volkan Başaran, Hiko Baba, Uğur Ercan

Harruk

Bir kasabaya yerleşen Berat, huzursuz edici rüyalar görmeye başlar ama gördükleri rüyadan ibaret değildir.. Yaşadıklarından korkan Berat, çareyi bir Hüddam'a gitmekte bulur. Hüddam bir ritüel yaparak, ona bu musallatın nasıl başladığını gösterir. Bir gün sahilde şişe bulan Berat, şişeden çıkan büyüyü okur ancak hiçbir şey anlamaz. Ama şişenin hikayesini onu fazlasıyla korkutacaktır. Yolunu kaybeden Berat, hem kendini hem sevdiklerini korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Tür: Korku

Yönetmen: Erkan Demir

Oyuncular: Engin Cavga, Nur Başarır, Ömer Karanlık

Gekijouban BLUELOCK -Episode Nagi-

Seishiro Nagi, sloganı "sinir bozucu" olan tembel bir lise öğrencisidir. Dünya Kupası'nı kazanma hayali kuran sınıf arkadaşı Reo Mikage, onun futbola olan yeteneğini keşfeder ve oynamaya davet eder. Seishiro, ezici futbol yeteneğini gösterdikten sonra Blue Lock Projesi'ne davet edilir. Orada Kiyoyoichi, Hacchiraku Mawaru ve Itoshi Rin dahil olmak üzere ülkenin her yerinden grevcilerle tanışır.

Tür: Aksiyon, Animasyon, Komedi

Yönetmen: Shunsuke Ishikawa

Oyuncular: Nobunaga Shimazaki, Yuma Uchida, Kazuyuki Okitsu