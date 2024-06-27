Bu Hafta Sinemalarda İzleyiciyle Buluşacak Filmler - Son Dakika
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Bu Hafta Sinemalarda İzleyiciyle Buluşacak Filmler

Bu Hafta Sinemalarda İzleyiciyle Buluşacak Filmler

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, altısı yerli, 10 yapım izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Michael Sarnoski'nin üstlendiği korku, bilim kurgu ve dram türündeki 'Sessiz Bir Yer: Birinci Gün' filmi, 'Sessiz Bir Yer' serisinin hikayesinin başlangıç noktasına odaklanıyor. 'Yüzyıl İleri' filmi, bugünün Moskova'sında yaşayan Kolya ile kendisinden yüz yıl ileride yaşayan Alisa'nın maceralarını takip ediyor. İran yapımı dram filmi 'Şeyda', İranlı bir kadının 6 yaşındaki kızıyla Avustralya'ya iltica edip, burada kadın sığınma evine yerleşmesini işliyor. Ali Kerem Gülermen'in yönettiği tarihi dram filmi 'Yakamoz', 1924'te Kavalalı Balıkçı İsmail Reis ve ailesinin, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sebebiyle İç Anadolu'da bir kasabaya göç etmek zorunda kalmasını konu ediyor. Murat Uygur'un yönettiği 'Ben Bir Babayım', oğlunu düğün günü kaybeden bir babanın acılı hikayesini ele alıyor. Bilim kurgu türündeki 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121', gelecekte iklim krizinin yol açtığı kıtlık sebebiyle insanlığın kendini içerisinde bulduğu yeni koşullarda hayatını sürdüren bir ailenin hikayesini anlatıyor. Komedi türündeki 'La Hayde Maske' ise dünyaca ünlü 'La Casa de Papel' dizisinden ilham alarak bir soygun gerçekleştirmeyi planlayan mahalle esnafının maceralarını konu ediyor. Haftanın bir diğer komedi filmi 'Reel İstanbul Organize', Samatya'da bir gecekonduda yaşayan Turgay ve ailesinin başından geçenleri odağına alıyor. Haftanın korku filmi 'Harruk', küçük bir kasabada görev yapan doktor Berat'ın, kendisine musallat olan kabusların gerçek hayatına sızmasıyla yaşadıklarını konu ediniyor. 'Blue Lock The Movie -Episode Nagi-' ise bu haftanın tek animasyon filmi olarak dikkati çekiyor.

27.06.2024 09:27
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Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, altısı yerli, 10 yapım izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Michael Sarnoski'nin üstlendiği korku, bilim kurgu ve dram türündeki "Sessiz Bir Yer: Birinci Gün" filmi, "Sessiz Bir Yer" serisinin hikayesinin başlangıç noktasına odaklanıyor.

Filmin başrollerini Lupita Nyong'o, Joseph Quinn ve Alex Wolff paylaşıyor.

"Yüzyıl İleri"

Macera ve bilim kurgu türündeki "Yüzyıl İleri" filmi, bugünün Moskova'sında yaşayan Kolya ile kendisinden yüz yıl ileride yaşayan Alisa'nın maceralarını takip ediyor.

Yönetmen koltuğunda Aleksandr Andryushchenko'nun oturduğu filmde Darya Vereshchagina, Matvey Astrakhantsev ve Yura Borisov başrol oynuyor.

"Şeyda"

İran yapımı dram filmi "Şeyda", İranlı bir kadının 6 yaşındaki kızıyla Avustralya'ya iltica edip, burada kadın sığınma evine yerleşmesini işliyor.

Noora Niasari'nin yazıp, yönettiği filmde ana karakter Şeyda'yı Zar Amir Ebrahimi canlandırıyor.

"Yakamoz"

Ali Kerem Gülermen'in yönettiği tarihi dram filmi "Yakamoz", 1924'te Kavalalı Balıkçı İsmail Reis ve ailesinin, Türkiye- Yunanistan nüfus mübadelesi sebebiyle İç Anadolu'da bir kasabaya göç etmek zorunda kalmasını konu ediyor.

Filmde Yetkin Dikinciler, Engin Alkan ve Nur Gürkan rol alıyor.

"Ben Bir Babayım"

Murat Uygur'un yönettiği "Ben Bir Babayım", oğlunu düğün günü kaybeden bir babanın acılı hikayesini ele alıyor.

Filmin başrollerinde Abdullah Aslan, Bilge Parlak Yiğit ve Metin Keçeci oynuyor.

"Bir Zamanlar Gelecek: 2121"

Bilim kurgu türündeki "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", gelecekte iklim krizinin yol açtığı kıtlık sebebiyle insanlığın kendini içerisinde bulduğu yeni koşullarda hayatını sürdüren bir ailenin hikayesini anlatıyor.

Serpil Altın'ın yönettiği filmde Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk ve Ayşenil Şamlıoğlu başrollerde yer alıyor.

"La Hayde Maske"

Komedi türündeki "La Hayde Maske" ise dünyaca ünlü "La Casa de Papel" dizisinden ilham alarak bir soygun gerçekleştirmeyi planlayan mahalle esnafının maceralarını konu ediyor.

Sefa Özçelik'in yönettiği filmde Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Hüseyin Elmalıpınar başrolleri paylaşıyor.

"Reel İstanbul Organize"

Haftanın bir diğer komedi filmi "Reel İstanbul Organize", Samatya'da bir gecekonduda yaşayan Turgay ve ailesinin başından geçenleri odağına alıyor.

Bülent Orçin'in yönettiği filmin başrolünde Volkan Başaran, Uğur Ercan ve Belma Mamati yer alıyor.

"Harruk"

Haftanın korku filmi "Harruk", küçük bir kasabada görev yapan doktor Berat'ın, kendisine musallat olan kabusların gerçek hayatına sızmasıyla yaşadıklarını konu ediniyor.

Yönetmenliğini Erkan Demir'in üstlendiği filmde Engin Çavga, Gözde Nur Başarır ve Ömer Karanlık oynuyor.

"Blue Lock The Movie-Episode Nagi-"

Shunsuke Ishikawa'nın yönettiği "Blue Lock The Movie -Episode Nagi-" ise bu haftanın tek animasyon filmi olarak dikkati çekiyor.

Film, Seishiro Nagi'nin Dünya Kupası'nı kazanma hayali kuran sınıf arkadaşı Reo Mikage ile macerasını işliyor.

Kaynak: AA

La Casa De Papel, İç Anadolu, Yunanistan, Avustralya, Yönetmen, İstanbul, Samatya, Türkiye, Moskova, Uygur, İran, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Sinemalarda İzleyiciyle Buluşacak Filmler - Son Dakika

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