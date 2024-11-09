Bu lise, elektrikli araç sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek - Son Dakika
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Bu lise, elektrikli araç sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek

Bu lise, elektrikli araç sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek Elektrikli araç sektöründe ders alan lise öğrencilerin hayali TOGG fabrikasını ziyaret etmek Yeni nesil elektrikli araç teknolojisine yönelik sektörün duyduğu nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefleyen Samsun'daki bir lise,...

09.11.2024 19:37
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Bu lise, elektrikli araç sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek

Elektrikli araç sektöründe ders alan lise öğrencilerin hayali TOGG fabrikasını ziyaret etmek

SAMSUN - Yeni nesil elektrikli araç teknolojisine yönelik sektörün duyduğu nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefleyen Samsun'daki bir lise, bünyesinde açtığı 'elektrikli araçlar' dalı ile öğrencilere eğitim veriyor. Geleceğin mesleği olarak gördükleri 'elektrikli araçlar' dalına yoğun ilgi gösteren öğrenciler, otomobiller üzerinde ve atölyede dersleri işliyor.

Samsun'da bulunan Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin yerli elektrikli araç üretim hedefleri doğrultusunda 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na okulda 'elektrikli araçlar' dalı açılması yönünde başvuru yaptı. Başvurusu kabul edilen okulda motorlu araçlar teknolojisi alanı içerisinde 'elektrikli araçlar' dalı açıldı. Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen derslerde öğrenciler elektrikli araçlarda oluşabilecek arızaları tespit edebilmeyi ve tespit ettikleri bu arızayı giderebilmeyi öğreniyor. Okulda ayrıca bulun 5 otomobil üzerinde de öğrenciler derslerini uygulamalı işliyor. Öğrencilerin hayali ise TOGG fabrikasını ziyaret etmek.

"Sanayi ile işbirliği çerçevesinde eğitimlerini sürdürecekler"

Çalışmalar hakkında bilgi veren lisenin Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Mahmut Serdal Erbay, "2 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığımız başvuru ile elektrik araçlar dalı açıldı. Şu anda 10 ve 11. sınıf düzeyinde eğitimimiz deva ediyor. Ülkemizin elektrikli araçlar konusunda otomobil üretme hedefiyle başlayan süreçte biz de buna ayak uydurmak, bunların eğitimiyle ilgili öncü olmak adına Karadeniz'de bu dalı açan ilk alanız. Buradaki eğitimlerimizde öğrencilerimiz atölye alanı içerisinde teknolojik bilgi olarak yeterli seviyeye getirilmeye çalışılıyor. Bunun devamında öğrencilerimiz 11. sınıfta işletme eğitimleri alıyorlar. Sanayi ile iş birliği çerçevesinde eğitimlerini sürdürecekler. Bu tabii yeni bir teknolojidir. Servislerin de bu konuda işleyişlerinde bazı eksiklikleri var. Servislerin bilgi birikimi artıkça biz de bunlardan yararlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Öğrenciler beceri eğitimlerini 105 işletmede yapıyor

Okul Müdürü Nurcan Yücel, "Okulumuzda motorlu araçlar teknolojisi 2 dalda eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Elektromekanik ve elektrikli araçlar olmak üzere 2 dalımız var. Okulumuzda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde 70 öğrenci, Mesleki Eğitim Merkezi'nde 205 öğrenci eğitime devam etmektedir. Öğrencilerimiz beceri eğitimlerini ilimizde faaliyet gösteren 105 işletmede yapmaktadırlar. Aynı zamanda bu işletmelerde bu alandan mezun eski öğrencilerimizde kalifiyeli eleman olarak çalışmaktadırlar. Alanımızda eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere toplam 5 aracımız bulunmaktadır" diye konuştu.

Öğrenciler ise artık petrolle çalışan araçlarının devrinin biteceğini ve geleceğin mesleği olduğu için elektrikli araç dalında okuduklarını söylediler.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Samsun, Güncel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu lise, elektrikli araç sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek - Son Dakika

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