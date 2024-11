Buca Belediye Başkanı Duman, Batı Trakya'da Kardeş Belediye Olma Yolunda Adımlar Attı

Güncel

(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Batı Trakya'da bulunan Kozan, Kayalar, İskeçe, Gümülcine'ye ziyaretler gerçekleştirerek kardeş belediye olma yolunda ilk adımları attı. Duman, "Buca'mızda yaşayan Balkanlardan göç etmiş çok sayıda aile var. Bu bağların kuvvetlenmesi için çalışmalar yapacağız. Bu ziyaretlerimiz henüz başlangıç" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak için Selanik'e giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, törenin ardından önemli ziyaretlerde bulundu. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik ile bir araya gelen Belediye Başkanı Görkem Duman, görüşme sonrasında Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin mezarının da olduğu bilinen Hortacı Süleyman Camisi'ni ziyaret etti.

"Bu coğrafya ile Buca'yı yaklaştırmalıyız"

Başkan Görkem Duman, Kozan ve Kayalar'ı ziyareti esnasında, Kayalar'daki tek Osmanlı eseri olan ve şu anda kütüphane olarak hizmet veren eski hükümet konağını gezdi. Ardından Selanik'e yakın Yaylacık beldesine geçen Görkem Duman, "Bu coğrafya ile Buca'yı, İzmir'i, Türkiye'yi yaklaştırmalıyız" ifadelerini kullandı. Duman, daha sonra Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın memleketi Selanik'in Langaza ilçesi, Serez, Nea Zihni, Drama, Kavala ve Sarı Şaban'ı da ziyaret etti. Belediye Başkanı Duman'ın Selanik'te Yüksek Tahsilliler Derneğini de ziyareti esnasında duygusal anlar yaşandı ve burada hep birlikte Selanik usulü acı kahve içildi.

Ardından Batı Trakya'ya giden Belediye Başkanı Görkem Duman, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam ile görüştü; ortak projeler üretebilecekleri konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ile de bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kozani, Drama ve Yassıköy ile kardeş belediye olarak iş birliği imkanlarını geliştirmek istediklerini söyledi. Başkonsolos Ünal ise Drama ve Yassıköy'le gerçekleştirilecek kardeşlik ilişkilerinin önemli olduğunu, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"Anavatandan gelen her ziyaret, her selam onlara güç veriyor"

Balkan ile Buca arasında dostluk köprüsünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Duman, "Buca'mızda yaşayan Balkanlardan göç etmiş çok sayıda aile var. Köklerimizin geldiği coğrafyada hala daha yaşayan soydaşlarımız ile bağlarımızın güçlü olması çok önemli. Orada Türk azınlığına karşı yürütülen asimilasyon politikaları ile zorluklar yaşıyorlar. Anavatandan gelen her ziyaret, her selam onlara güç veriyor. Biz de her daim bu bağların kuvvetlenmesi için çalışmalar yapacağız. Bu ziyaretlerimiz henüz başlangıç" diye konuştu.