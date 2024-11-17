Buca Belediye Başkanı Duman, Batı Trakya'da Kardeş Belediye Olma Yolunda Adımlar Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediye Başkanı Duman, Batı Trakya'da Kardeş Belediye Olma Yolunda Adımlar Attı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Batı Trakya'daki şehirleri ziyaret ederek kardeş belediye olma yönünde ilk adımları attı. Duman, göçmen ailelerin bağlarını kuvvetlendirecek projeler geliştireceklerini belirtti.

17.11.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Batı Trakya'da bulunan Kozan, Kayalar, İskeçe, Gümülcine'ye ziyaretler gerçekleştirerek kardeş belediye olma yolunda ilk adımları attı. Duman, "Buca'mızda yaşayan Balkanlardan göç etmiş çok sayıda aile var. Bu bağların kuvvetlenmesi için çalışmalar yapacağız. Bu ziyaretlerimiz henüz başlangıç" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak için Selanik'e giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, törenin ardından önemli ziyaretlerde bulundu. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik ile bir araya gelen Belediye Başkanı Görkem Duman, görüşme sonrasında Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin mezarının da olduğu bilinen Hortacı Süleyman Camisi'ni ziyaret etti.

"Bu coğrafya ile Buca'yı yaklaştırmalıyız"

Başkan Görkem Duman, Kozan ve Kayalar'ı ziyareti esnasında, Kayalar'daki tek Osmanlı eseri olan ve şu anda kütüphane olarak hizmet veren eski hükümet konağını gezdi. Ardından Selanik'e yakın Yaylacık beldesine geçen Görkem Duman, "Bu coğrafya ile Buca'yı, İzmir'i, Türkiye'yi yaklaştırmalıyız" ifadelerini kullandı. Duman, daha sonra Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın memleketi Selanik'in Langaza ilçesi, Serez, Nea Zihni, Drama, Kavala ve Sarı Şaban'ı da ziyaret etti. Belediye Başkanı Duman'ın Selanik'te Yüksek Tahsilliler Derneğini de ziyareti esnasında duygusal anlar yaşandı ve burada hep birlikte Selanik usulü acı kahve içildi.

Ardından Batı Trakya'ya giden Belediye Başkanı Görkem Duman, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam ile görüştü; ortak projeler üretebilecekleri konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ile de bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kozani, Drama ve Yassıköy ile kardeş belediye olarak iş birliği imkanlarını geliştirmek istediklerini söyledi. Başkonsolos Ünal ise Drama ve Yassıköy'le gerçekleştirilecek kardeşlik ilişkilerinin önemli olduğunu, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"Anavatandan gelen her ziyaret, her selam onlara güç veriyor"

Balkan ile Buca arasında dostluk köprüsünü geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Duman, "Buca'mızda yaşayan Balkanlardan göç etmiş çok sayıda aile var. Köklerimizin geldiği coğrafyada hala daha yaşayan soydaşlarımız ile bağlarımızın güçlü olması çok önemli. Orada Türk azınlığına karşı yürütülen asimilasyon politikaları ile zorluklar yaşıyorlar. Anavatandan gelen her ziyaret, her selam onlara güç veriyor. Biz de her daim bu bağların kuvvetlenmesi için çalışmalar yapacağız. Bu ziyaretlerimiz henüz başlangıç" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Görkem Duman, Batı Trakya, Göçmen, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman, Batı Trakya'da Kardeş Belediye Olma Yolunda Adımlar Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
00:34 Gürcistan’da Seçim Komisyonu Başkanı’na boyalı saldırı Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 12:02:26. #1.13#
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Duman, Batı Trakya'da Kardeş Belediye Olma Yolunda Adımlar Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.